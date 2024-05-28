Хейсканен забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и установил новые рекорды для защитников «Далласа» (обошел Зубова) и Финляндии

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Сергей Зубов НХЛ рекорды Крэйг Хартсбург Рейо Руотсалайнен Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и установил 2 рекорда.

Защитник «Старс» забил в пустые ворота в 3-м матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (5:3, 2-1). 

В активе 24-летнего финна стало 15 (6+9) очков в 16 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 60 (16+44) баллов в 82 кубковых играх. 

Он вышел на первое место в истории «Старс» и «Миннесоты Норт Старс» по голам в плей-офф среди защитников, обогнав Сергея Зубова (15 шайб в 114 играх) и Крэйга Хартсбурга (15 в 61). 

Кроме того, Хейсканен обновил рекорд и для финских защитников в истории лиги, обогнав Рейо Руотсалайнена (15 в 86). 

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1 комментарий
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Миро по традиции в кубке зажигает! Помню когда Даллас в финале Тампе проиграл, он был лучшим бомбардиром в команде
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