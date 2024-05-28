Хейсканен забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и установил новые рекорды для защитников «Далласа» (обошел Зубова) и Финляндии

Миро Хейсканен забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и установил 2 рекорда.

Защитник «Старс» забил в пустые ворота в 3-м матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (5:3, 2-1).

В активе 24-летнего финна стало 15 (6+9) очков в 16 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 60 (16+44) баллов в 82 кубковых играх.

Он вышел на первое место в истории «Старс» и «Миннесоты Норт Старс» по голам в плей-офф среди защитников, обогнав (15 шайб в 114 играх) и Крэйга Хартсбурга (15 в 61).

Кроме того, обновил рекорд и для финских защитников в истории лиги, обогнав Рейо Руотсалайнена (15 в 86).