Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче с «Далласом» и догнал Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих лидеров по 25 очков в 15 играх

Коннор Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче с «Далласом».

Капитан « » был признан второй звездой третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли со «Старс» (3:5, 1-2).

На счету 27-летнего канадца стало 25 (4+21) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров с партнером по команде (25 в 15, 9+16, сегодня – без очков).