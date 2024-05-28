Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче с «Далласом» и догнал Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих лидеров по 25 очков в 15 играх

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче с «Далласом».

Капитан «Эдмонтона» был признан второй звездой третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли со «Старс» (3:5, 1-2). 

На счету 27-летнего канадца стало 25 (4+21) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров с партнером по команде Леоном Драйзайтлем (25 в 15, 9+16, сегодня – без очков). 

7 комментариев
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В лиге 27 вратарей с хотя бы 20 играми в плей-офф, на уверенном последнем месте среди них по проценту отбитых Скиннер 88.4. С таким надежным товарищем им с Драйзом очка по 3 нужно набирать в среднем, чтобы мечты о кубке стали реальностью.
+12
-2
+10
Наверное его объективно лучший период был в серии, но после него во второй и третьей 20-е Макдэвид опять ни о чем. Необъяснимо, что с ним происходит. Его пятёрку при 5 на 5 Даллас просто разрывает, когда включается. Драйзайтля тоже выключил Даллас, ещё хуже Макдэвида у него игра. Большинство перестало работать. Вообще сушите вёсла пока для нефти.
+6
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+5
Эти 1+1 не дают никакого толка с такой обороной и Скиннером. Когда у тебя в защите Нерс, Деарнэ, а на воротах слабый бэкап - финал конференции это огромное достижение.
Даллас с потрохами съест команду, где все держится на двух нападающих
+4
-3
+1
Ответ TalentHead
В лиге 27 вратарей с хотя бы 20 играми в плей-офф, на уверенном последнем месте среди них по проценту отбитых Скиннер 88.4. С таким надежным товарищем им с Драйзом очка по 3 нужно набирать в среднем, чтобы мечты о кубке стали реальностью.
Да там и покера Драйза может не хватить, как было в 1-м матче с Вегасом в прошлом году)
+3
-2
+1
Ответ TalentHead
В лиге 27 вратарей с хотя бы 20 играми в плей-офф, на уверенном последнем месте среди них по проценту отбитых Скиннер 88.4. С таким надежным товарищем им с Драйзом очка по 3 нужно набирать в среднем, чтобы мечты о кубке стали реальностью.
Претензии понятны, 2 матча в серии Скиннер стандартно сливает, но здесь конкретно первый матч Скиннер вытянул обективно, второй он сыграл тоже на удивление хорошо, кто мешал нефти забрасывать во второй игре? При этом объективно второй период от 2-0 до 2-3 нефти на льду не было. Тряслись ноги или Даллас так включился, но нефтяники просто провалили второй период. Когда надо было добивать, они встали. А дальше уже была другая игра, Даллас включил режим ждущего убийцы. Так что Скиннер в этом случае не один виноват, хотя доля его вины в поражении не менее 50%, конечно.
+1
-1
0
Ответ Maxim Shumov
Эти 1+1 не дают никакого толка с такой обороной и Скиннером. Когда у тебя в защите Нерс, Деарнэ, а на воротах слабый бэкап - финал конференции это огромное достижение. Даллас с потрохами съест команду, где все держится на двух нападающих
Ждём до конца серии, чтобы проверить убедительнейшие тезисы, что оборона похорошела при Кноблаухе, Бушар и Нёрс элитные защитники, пакмувили за соперника они давно в прошлом, Экхольм поднял оборону до своих лучших лет в Нэшвилле, а все набросы и подставления Ойлерз это своевременные тактические решения (в то время как у соперника это отскок и случайности). А и ещё Скиннер замотивировался лавочкой после Кэнакс, и теперь будет красть игры как Куик или Шнайдер.
А на самом деле ждём, когда дышать посвободней будет, так же как и после выхода Вегаса в финал:)
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