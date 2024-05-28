Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче с «Далласом» и догнал Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих лидеров по 25 очков в 15 играх
Коннор Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче с «Далласом».
Капитан «Эдмонтона» был признан второй звездой третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли со «Старс» (3:5, 1-2).
На счету 27-летнего канадца стало 25 (4+21) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ.
Он делит лидерство в гонке бомбардиров с партнером по команде Леоном Драйзайтлем (25 в 15, 9+16, сегодня – без очков).
Даллас с потрохами съест команду, где все держится на двух нападающих
А на самом деле ждём, когда дышать посвободней будет, так же как и после выхода Вегаса в финал:)