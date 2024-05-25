Эдмонтон – Даллас где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 28 мая
Во вторник, 28 мая, сыграют Эдмонтон и Даллас в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Даллас
- Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
- Даллас – Эдмонтон : 3 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 2 – 3
- Ванкувер – Эдмонтон : 2 – 3
- Эдмонтон – Ванкувер : 5 – 1
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 2
Последние матчи Даллас
- Даллас – Эдмонтон : 3 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 2 – 3
- Колорадо – Даллас : 1 – 2
- Даллас – Колорадо : 3 – 5
Прогноз на третий матч Эдмонтон – Даллас
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