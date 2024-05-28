«Спартак» подписал с Пашиным контракт на 3 года
Александр Пашин подписал трехлетний контракт со «Спартаком».
Ранее «Каролина» выставила игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта. Минувший сезон 21-летний игрок провел в «Спартаке» на правах аренды.
В сезоне-2023/24 форвард набрал 19 (10+9) очков в 59 матчах в Фонбет чемпионате КХЛ и 4 (2+2) очка в 11 играх плей-офф.
«Желаем Александру дальнейшего прогресса, удачи и успешных выступлений за московский «Спартак», – говорится в заявлении клуба.
А вот второго звена пока нет от слова совсем.
Там вроде Адам Ружичка в центр должен прийти и останется ему крайних нападающих набрать.
Если Локтионов - будет вторым центром в команде, то к сожалению - 2-ой раунд будет нашей реальностью, а выход в третий - уже стечение обстоятельств.
С Мальцевым ситуация - сложнее. Он еще сам хочет в НХЛ и на Востоке ему дают - 60, а в Спартаке внутренний потолок - 45.