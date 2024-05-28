«Спартак» подписал с Пашиным контракт на 3 года

Теги Спартак переходы Каролина НХЛ КХЛ Александр Пашин Хоккей

Александр Пашин подписал трехлетний контракт со «Спартаком».

Ранее «Каролина» выставила игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта. Минувший сезон 21-летний игрок провел в «Спартаке» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 19 (10+9) очков в 59 матчах в Фонбет чемпионате КХЛ и 4 (2+2) очка в 11 играх плей-офф.

«Желаем Александру дальнейшего прогресса, удачи и успешных выступлений за московский «Спартак», – говорится в заявлении клуба. 

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6 комментариев
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Ништяк. Голди, Пашин. Пора бороться за КГ! Удачи, Мужчины!
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Отлично! Теперь ждем Морозова и Мальцева!
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Ответ Михаил Прохоров
Ништяк. Голди, Пашин. Пора бороться за КГ! Удачи, Мужчины!
Чтобы побороться за КГ - нужно еще 3 сильных нападающих, помимо Морозова. Пашин - это хороший вариант в 3-е звено к Локтионову и Принсу. Есть первое звено: Морозов, Порядин, Голдобин. Есть игроки в 4 звено: Рубцов, Галимов, Филин, Беляев.
А вот второго звена пока нет от слова совсем.
Там вроде Адам Ружичка в центр должен прийти и останется ему крайних нападающих набрать.
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Ответ Caniball
Чтобы побороться за КГ - нужно еще 3 сильных нападающих, помимо Морозова. Пашин - это хороший вариант в 3-е звено к Локтионову и Принсу. Есть первое звено: Морозов, Порядин, Голдобин. Есть игроки в 4 звено: Рубцов, Галимов, Филин, Беляев. А вот второго звена пока нет от слова совсем. Там вроде Адам Ружичка в центр должен прийти и останется ему крайних нападающих набрать.
Вы отлично разбираетесь в хоккее, как я вижу. Чутка на не хватило с магниткой. Надеюсь, что след сезон - это минимум финал КГ.
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Ответ Михаил Прохоров
Вы отлично разбираетесь в хоккее, как я вижу. Чутка на не хватило с магниткой. Надеюсь, что след сезон - это минимум финал КГ.
Я вам перед началом сезона смогу сказать на что реально сможет претендовать Спартак. Если Локтионов будет 3-им центром, а Пашин и Принс не в топ-6 напов, а это будет значить, что придут 3 игрока сильнее их, то да - сможем помечать о финале КГ.
Если Локтионов - будет вторым центром в команде, то к сожалению - 2-ой раунд будет нашей реальностью, а выход в третий - уже стечение обстоятельств.
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Ответ Свой среди чужих
Отлично! Теперь ждем Морозова и Мальцева!
Морозов - 1 июля будет неограниченно свободным - тогда и подпишут.
С Мальцевым ситуация - сложнее. Он еще сам хочет в НХЛ и на Востоке ему дают - 60, а в Спартаке внутренний потолок - 45.
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