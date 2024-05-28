«Спартак» подписал с Пашиным контракт на 3 года

Александр Пашин подписал трехлетний контракт со «Спартаком».

Ранее « » выставила игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта. Минувший сезон 21-летний игрок провел в « » на правах аренды.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 19 (10+9) очков в 59 матчах в Фонбет чемпионате КХЛ и 4 (2+2) очка в 11 играх плей-офф.

«Желаем Александру дальнейшего прогресса, удачи и успешных выступлений за московский «Спартак», – говорится в заявлении клуба.