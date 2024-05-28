Сергей Коньков: «ЧМ прошел на высочайшем уровне. Не помню, чтобы на других турнирах было столько первых номеров драфта НХЛ»
Сергей Коньков считает, что ЧМ-2024 прошел на высочайшем уровне.
Сборная Чехии стала чемпионом, победив в финале Швейцарию (2:0). Сборная России не была допущена к участию в турнире.
«Этот чемпионат мира прошел на высочайшем уровне. Я не помню, чтобы на других турнирах было столько первых номеров драфта НХЛ. Таварес, Далин, Пауэр, Бедард, Хишир...
Много было интересных игроков высокого уровня. Всем молодым ребятам, с которыми контактирую, говорю: смотрите этот ЧМ, там есть чему поучиться», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
А не эти -не смотрю /не смотрел/не буду смотреть.