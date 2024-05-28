Сергей Коньков: «ЧМ прошел на высочайшем уровне. Не помню, чтобы на других турнирах было столько первых номеров драфта НХЛ»

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Сергей Коньков считает, что ЧМ-2024 прошел на высочайшем уровне.

Сборная Чехии стала чемпионом, победив в финале Швейцарию (2:0). Сборная России не была допущена к участию в турнире. 

«Этот чемпионат мира прошел на высочайшем уровне. Я не помню, чтобы на других турнирах было столько первых номеров драфта НХЛ. Таварес, Далин, Пауэр, Бедард, Хишир...

Много было интересных игроков высокого уровня. Всем молодым ребятам, с которыми контактирую, говорю: смотрите этот ЧМ, там есть чему поучиться», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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3 комментария
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Наконец-то правда от профессионалов.
А не эти -не смотрю /не смотрел/не буду смотреть.
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Вот это обьективно.
+5
0
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Ответ melmi
Наконец-то правда от профессионалов. А не эти -не смотрю /не смотрел/не буду смотреть.
ну да Коньков больше хоккеист чем Михайлов или Мальцев, ну или просто его мнение тебе нравится больше
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