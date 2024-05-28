Кожевников о ЧМ-2024: «Очень средний турнир, отрывки удивили безразличием участников. Уровень матчей «России 25» был не ниже, скорости – даже повыше»
Александр Кожевников считает, что уровень матчей «России 25» сопоставим с ЧМ.
– Главное событие недели – чемпионат мира в Чехии?
– Кто вам сказал? Очень средний чемпионат, который мы зачем-то показывали «от корки до корки». Те отрывки, которые видел, удивили безразличием участников – те же североамериканцы играли без огонька и неслучайно остались без медалей. Не удивлен: для Канады и США главный раздражитель – по-прежнему Россия.
Для меня символ этого чемпионата – финал с двумя с половиной периодами хоккея без голов. Ну о чем тут говорить!
– Как оцените уровень турнира?
– Повторюсь, трансляции из Чехии мало смотрел. Первое впечатление – уровень майских матчей «России 25» и Белоруссии был не ниже, чем в Чехии. А скорости на нашем туре, мне показалось, были даже повыше.
Кстати, я же вам говорил, что рейтинги майского тура сборной России будут высокими. Вчера это было подтверждено в прессе. Все логично, май – время международного хоккея. Не удивлюсь, если часть рейтинга сборной «России 25» перепала и чемпионату мира, наш болельщик приучен к таким турнирам, – сказал двукратный олимпийский чемпион.