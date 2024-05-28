Кожевников о ЧМ-2024: «Очень средний турнир, отрывки удивили безразличием участников. Уровень матчей «России 25» был не ниже, скорости – даже повыше»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею телевидение ЧМ по хоккею Александр Кожевников товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников считает, что уровень матчей «России 25» сопоставим с ЧМ.

– Главное событие недели – чемпионат мира в Чехии?

– Кто вам сказал? Очень средний чемпионат, который мы зачем-то показывали «от корки до корки». Те отрывки, которые видел, удивили безразличием участников – те же североамериканцы играли без огонька и неслучайно остались без медалей. Не удивлен: для Канады и США главный раздражитель – по-прежнему Россия.

Для меня символ этого чемпионата – финал с двумя с половиной периодами хоккея без голов. Ну о чем тут говорить!

– Как оцените уровень турнира?

– Повторюсь, трансляции из Чехии мало смотрел. Первое впечатление – уровень майских матчей «России 25» и Белоруссии был не ниже, чем в Чехии. А скорости на нашем туре, мне показалось, были даже повыше.

Кстати, я же вам говорил, что рейтинги майского тура сборной России будут высокими. Вчера это было подтверждено в прессе. Все логично, май – время международного хоккея. Не удивлюсь, если часть рейтинга сборной «России 25» перепала и чемпионату мира, наш болельщик приучен к таким турнирам, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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12 комментариев
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Стыдно даже читать такое галимое вранье. И ведь наверняка не верит в то что несет, спился он там или нет, все-таки был когда-то настоящим хоккеистом и должен понимать хоккей.
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Да выше уровень был в суперсерии! Выше! Он даже выше чем у Кубка Стэнли!…. Вся НХЛ мечтает сыгратьс командой великого Йозе Марино!
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Его же никто не принуждает эту чушь нести, может стоило промолчать....хороший же был хоккеист...
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Вчера совсем другое говорил, видимо напомнили ему как надо
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Представил такую картину. Редакция спортса. Раздается телефонный звонок. Редактор отвечает. В трубку орет Кожевников: мне чемпионат мира не интересен!!! Это дворовый турнир!!! Редактор: хорошо, Александр Викторович. Кожевников: Нет, вы меня не поняли!!! Мне чемпионат мира НЕИНТЕРЕСЕН!!!!11один Так и напишите!!!
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Ответ Владимир Урошлев
ЧМ по хоккею без России, это как ЧМ по футболу без: Бразилии, Аргентины, Германии, Испании, Франции, Италии, Голландии, Англии.
Ботсвану забыли
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Ротенберг и Кожева смотрели какой то свой ЧМ, в своих телевизорах
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Это клиника.
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Лучший чемпионат в этом веке.И по скоростям,по самоотдаче ,по интриге.Очень приличный по составам.
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Ответ Владимир Урошлев
ЧМ по хоккею без России, это как ЧМ по футболу без: Бразилии, Аргентины, Германии, Испании, Франции, Италии, Голландии, Англии.
Допустим. Но на каждом ЧМ (ЧЕ) кто то из вами перечисленных отсутствует (Италия и Нидерланды - частенько). И что?
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Ответ Владимир Урошлев
ЧМ по хоккею без России, это как ЧМ по футболу без: Бразилии, Аргентины, Германии, Испании, Франции, Италии, Голландии, Англии.
Последний чемпионат мира, где были все эти команды, прошел 10 лет назад.
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