Нечас хочет 7,5 млн долларов в год по контракту на 6-8 лет. К форварду «Каролины» большой интерес в НХЛ
Клубы НХЛ проявляют интерес к Мартину Нечасу.
25-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом – у него завершается договор с зарплатой 3 миллиона долларов в год.
Чешский форвард рассчитывает зарабатывать 7 или 7,5 миллиона долларов в год по новому соглашению при сроке договора от 6 до 8 лет.
Сообщается, что «Каролина» сначала постарается подписать с форвардом новый контракт, прежде чем изучать возможные варианты обмена.
К хоккеисту существует большой интерес среди клубов НХЛ.
В этом сезоне Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.