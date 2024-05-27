Нечас хочет 7,5 млн долларов в год по контракту на 6-8 лет. К форварду «Каролины» большой интерес в НХЛ

Клубы НХЛ проявляют интерес к Мартину Нечасу.

25-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом – у него завершается договор с зарплатой 3 миллиона долларов в год.

Чешский форвард рассчитывает зарабатывать 7 или 7,5 миллиона долларов в год по новому соглашению при сроке договора от 6 до 8 лет.

Сообщается, что « » сначала постарается подписать с форвардом новый контракт, прежде чем изучать возможные варианты обмена.

К хоккеисту существует большой интерес среди клубов НХЛ.

В этом сезоне набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.