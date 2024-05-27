Нечас хочет 7,5 млн долларов в год по контракту на 6-8 лет. К форварду «Каролины» большой интерес в НХЛ

Теги возможные переходы Каролина НХЛ Мартин Нечас Хоккей

Клубы НХЛ проявляют интерес к Мартину Нечасу.

25-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом – у него завершается договор с зарплатой 3 миллиона долларов в год.

Чешский форвард рассчитывает зарабатывать 7 или 7,5 миллиона долларов в год по новому соглашению при сроке договора от 6 до 8 лет.

Сообщается, что «Каролина» сначала постарается подписать с форвардом новый контракт, прежде чем изучать возможные варианты обмена.

К хоккеисту существует большой интерес среди клубов НХЛ.

В этом сезоне Мартин Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.

10 комментариев
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Чет многовато кмк, да еще на 6-8 лет. Он даже до уровня форварда второго звена с трудом дотягивает. Хотя, может, это в Каролине так кажется...
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С такой статистикой и такое бабло. Инфляция чтоли?
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Госпидя, человек с одним аномальным сезоном в 70 очков, требует долгосрочные 7.5М, будучи РФА..
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Ответ sancho81
Чет многовато кмк, да еще на 6-8 лет. Он даже до уровня форварда второго звена с трудом дотягивает. Хотя, может, это в Каролине так кажется...
Ерунда. Прекрасный игрок.
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Не такие большие деньги. Но срок
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В другой команде может и расцвести
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24 шайбы за 77 игр... Возраст в плюс, хотя 25 не 20, рассчитывать на прогресс вряд ли стоит, скорее на стабильность. Но мягко говоря не снайпер, 4 по заброшенным в команде. У Каролины в целом звёзд нет, игроки хорошие, но среднего уровня. Если будут делать ставку и продлевать тех, кто сейчас есть, так и останутся середняками, для которых первый-второй раунды плейофф за радость.
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Ответ Сергей Орлов
Ерунда. Прекрасный игрок.
Много есть прекрасных игроков. В том числе, ролевиков. Нечас хорош в своей нише, но на "решалу" не тянет, 7.5 ближе к этому, кмк. Хотя это все субъективно)
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Ответ sancho81
Много есть прекрасных игроков. В том числе, ролевиков. Нечас хорош в своей нише, но на "решалу" не тянет, 7.5 ближе к этому, кмк. Хотя это все субъективно)
Он может решать, у него есть всё для этого, было бы доверие, а не маринад в третьем звене без первого большинства.
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Ответ Сергей Орлов
Он может решать, у него есть всё для этого, было бы доверие, а не маринад в третьем звене без первого большинства.
Возможно. Потому и сделал ремарку про Каролину) Время покажет)
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