Куммола о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Это настолько нелепо, что лучше упразднить этот список. У них была одна бронза на последних трех ЧМ»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Сборная Финляндии по хоккею Калерво Куммола ЧМ по хоккею Хоккей

Калерво Куммола назвал нелепостью 2-е место России в новом рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Сборная России не участвует в международных турнирах с 2022 года. 

«У России была одна бронза на последних трех чемпионатах мира, где выступала сборная (в 2019 году – прим. Sports). 

Не знаю, что там происходит, но все это кажется настолько нелепым, что лучше вообще упразднить этот список», –  приводит слова бывшего вице-президента ИИХФ Sportti со ссылкой на Ilta Sanomat.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ИИХФ, в принципе. нелепая организация, с нелепым руководством ... метание между кормушек с деньгами в поисках лучшей доли, вечная попытка всем угодить и одновременно всех напрягать ...
+8
-3
+5
Нужно упразднить чемпионат мира раз там не участвует сборная России
+12
-7
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий