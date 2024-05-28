Куммола о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Это настолько нелепо, что лучше упразднить этот список. У них была одна бронза на последних трех ЧМ»

Калерво Куммола назвал нелепостью 2-е место России в новом рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

не участвует в международных турнирах с 2022 года.

«У России была одна бронза на последних трех чемпионатах мира, где выступала сборная (в 2019 году – прим. Sports).

Не знаю, что там происходит, но все это кажется настолько нелепым, что лучше вообще упразднить этот список», – приводит слова бывшего вице-президента ИИХФ Sportti со ссылкой на Ilta Sanomat.