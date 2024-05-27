Труба про удар Родригесу локтем в голову: «Подобные эпизоды происходят очень быстро. Это хоккей. У меня нет хорошего объяснения»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джейк Труба Эван Родригес Хоккей

Джейк Труба прокомментировал удар против Эвана Родригеса.

Защитник «Рейнджерс» оштрафован на пять тысяч долларов за удар форварду «Флориды» Эвана Родригесу локтем голову в третьем матче серии финала Восточной конференции.

«Так происходит уже некоторое время [что фанаты и аналитики считают, что нарушение заслуживает более серьезного наказания]. В этом нет ничего нового.

Подобные эпизоды происходят очень быстро. Это просто происходит быстро. Это хоккей. У меня нет хорошего объяснения», – сказал Джейк Труба.

Капитан «Рейнджерс» Труба оштрафован на 5 тысяч долларов за удар локтем Родригесу в голову

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