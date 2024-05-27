Труба про удар Родригесу локтем в голову: «Подобные эпизоды происходят очень быстро. Это хоккей. У меня нет хорошего объяснения»

Джейк Труба прокомментировал удар против Эвана Родригеса.

Защитник «Рейнджерс» оштрафован на пять тысяч долларов за удар форварду «Флориды» локтем голову в третьем матче серии финала Восточной конференции.

«Так происходит уже некоторое время [что фанаты и аналитики считают, что нарушение заслуживает более серьезного наказания]. В этом нет ничего нового.

Подобные эпизоды происходят очень быстро. Это просто происходит быстро. Это хоккей. У меня нет хорошего объяснения», – сказал .

Капитан «Рейнджерс» Труба оштрафован на 5 тысяч долларов за удар локтем Родригесу в голову