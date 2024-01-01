Глава ИИХФ Тардиф назвал условия возвращения России: принять правила по трансферам, согласиться с понятием «контракт», принять правила и уставы ИИХФ
ИИХФ определила критерии возвращения России на международные турниры.
Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал условия возможного возвращения Федерации хоккея России (ФХР) к международным соревнованиям под эгидой организации.
– Окончательно принять правила ИИХФ по международным трансферам.
– Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен.
– Согласиться с универсальным понятием «контракт»
– Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы ИИХФ.
Сборные России и Беларуси отстранены решением ИИХФ от участия в международных турнирах.
Международная федерация хоккея и ФХР также не сходятся в вопросе ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Голкипер принимает участия в матчах за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
Причина то ведь не в том была, что типа какие-то уставы ИИХФ Россия отказалась выполнять, а политические мотивы. Да и контракты на момент отстранения соблюдались, как и правила международных трансферов (это уже потом наши начали "исполнять" по принципу "сгорел сарай - гори и хата")
Гашек дал добро?
Всё будет хитро сделано, чтобы сами отказалась.
Пока не видно никакого реального желания от ИИХФ вернуть эти сборные обратно в международные турниры.
Лицемерные европейцы... тьфу.
2. Про кубок мира забыли