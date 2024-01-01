Глава ИИХФ Тардиф назвал условия возвращения России: принять правила по трансферам, согласиться с понятием «контракт», принять правила и уставы ИИХФ

ИИХФ определила критерии возвращения России на международные турниры.

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал условия возможного возвращения Федерации хоккея России (ФХР) к международным соревнованиям под эгидой организации.

– Окончательно принять правила ИИХФ по международным трансферам.

– Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен.

– Согласиться с универсальным понятием «контракт»

– Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы ИИХФ.

Сборные России и Беларуси отстранены решением ИИХФ от участия в международных турнирах.

Международная федерация хоккея и ФХР также не сходятся в вопросе ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Голкипер принимает участия в матчах за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.