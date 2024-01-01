Глава ИИХФ Тардиф назвал условия возвращения России: принять правила по трансферам, согласиться с понятием «контракт», принять правила и уставы ИИХФ

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

ИИХФ определила критерии возвращения России на международные турниры.

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал условия возможного возвращения Федерации хоккея России (ФХР) к международным соревнованиям под эгидой организации.

– Окончательно принять правила ИИХФ по международным трансферам.

– Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен.

– Согласиться с универсальным понятием «контракт»

– Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы ИИХФ.

Сборные России и Беларуси отстранены решением ИИХФ от участия в международных турнирах.

Международная федерация хоккея и ФХР также не сходятся в вопросе ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Голкипер принимает участия в матчах за ЦСКА в КХЛ, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да нееееее, ерунда это.
Причина то ведь не в том была, что типа какие-то уставы ИИХФ Россия отказалась выполнять, а политические мотивы. Да и контракты на момент отстранения соблюдались, как и правила международных трансферов (это уже потом наши начали "исполнять" по принципу "сгорел сарай - гори и хата")
+36
-7
+29
А, и всего? Ну тогда надо возвращать. Одного Федотова обменять на возвращения на ЧМ уж точно можно
+25
-5
+20
СВО уже не в счет? И чехи со скандинавами готовы с нами играть?
Гашек дал добро?
+20
-1
+19
Ответ Valentin Efimenko
Сейчас нам расскажут чиновники, как нас пытаются унизить этими условиями..)
Ефим, ты реально думаешь что нас сразу вернут после соблюдения этих условий? а Беларусь тогда за что отстранили?
+15
-3
+12
Разумеется, если бы клубы и сборная везде участвовали, контракт Фетодова все бы соблюдали. Просто отслужил бы и через год поехал играть с кем он там договорился. Другие же россияне играют в НХЛ без проблем. Ну а сейчас не играть дома в хоккей только потому что кто-то там из-за океана что-то запрещает - моветон.
+15
-4
+11
А причем Федотов к Беларуси
+12
-2
+10
О как! Врëт внаглую. То есть если сейчас отстранят Федотова, то весной на чемпионате мира сыграем? На кого он рассчитывает неся эту хрень? А почему до этого 2 чемпионата пропустили? Радует только что недочемпионат принëс латышам убытки и был самым провальным по интересу за много лет
+10
0
+10
Там "Университет Торонто" Дуду с действующим контрактом подписал. Жду, что сейчас Тардиф не дрогнувшей рукой все канадские сборные забанит.
+7
-1
+6
Мне вот интересно, в хоккее чемпионы мира примеряя медали, думают что они имеют ценность полную? Медали в смысле
+6
-2
+4
Это хорошо. А какие условия должна выполнить Белоруссия, для того, чтобы вернуться к международным соревнованиям?
+3
0
+3
Там первым номером будет согласие других участников, вторым окончание СВО. Когда-нибудь в том или ином виде прекращение спортивных санкций войдёт в пакет переговоров по окончании СВО. Или не войдет.
+3
0
+3
а к белорусам то какие требования? или если рф преклонит колено, то белорусов автоматом вернут?
+4
-2
+2
Ответ Z.Zidane1998
Вряд ли. Пока идет война, такое невозможно
СВО роли не играет... Это предлог, дальше другой найдут.
+2
-1
+1
Ответ Птюч, Ёж.
Ефим, ты реально думаешь что нас сразу вернут после соблюдения этих условий? а Беларусь тогда за что отстранили?
А Sony за что Казахстанских геймеров отправила регистрироваться на польских и турецких аккаунтах?😂
+1
0
+1
Ответ Valentin Efimenko
Сейчас нам расскажут чиновники, как нас пытаются унизить этими условиями..)
Так это......правила и уставы же могут меняться. В новости написано что РФ и РБ обязаны будут принять все правила и уставы ИИХФ, а эти товарищи туда могут новые условия "прописать", которые нереально будет исполнить с нашей стороны в новых реалиях из-за СВО.
Всё будет хитро сделано, чтобы сами отказалась.
Пока не видно никакого реального желания от ИИХФ вернуть эти сборные обратно в международные турниры.
+2
-1
+1
Хорошо, это Российская федерация Хоккея)) А Беларусь за что? Ну-ка?))
Лицемерные европейцы... тьфу.
+1
0
+1
Нет, ну понятно сами себе создали репутацию https://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/lokh/index.html но вот на кого это рассчитано вообще?
+1
0
+1
А вот и задняя на горизонте.
0
0
0
Учитывая, что отстранение было по политическим мотивам, потуги Тардиффа смотрятся как-то жалко. Конечно, менеджмент "коней" наворотил дел, но решение вопроса с Федотовым не изменит ситуацию от слова совсем.
0
0
0
Ответ FinishedBreakfast
А, и всего? Ну тогда надо возвращать. Одного Федотова обменять на возвращения на ЧМ уж точно можно
В хоккеист только два международных старта имеют смысл (один из них с условием). Это МЧМ и олимпиада,, когда там играют играки НХЛ, ЧМ особо не нужное соревнование, я лучше по КХЛ посмотрю.
+5
-5
0
Ответ Антрополог
В хоккеист только два международных старта имеют смысл (один из них с условием). Это МЧМ и олимпиада,, когда там играют играки НХЛ, ЧМ особо не нужное соревнование, я лучше по КХЛ посмотрю.
игрАки? Ты вообще не знаком с русским языком?
+1
-1
0
Ответ Антрополог
В хоккеист только два международных старта имеют смысл (один из них с условием). Это МЧМ и олимпиада,, когда там играют играки НХЛ, ЧМ особо не нужное соревнование, я лучше по КХЛ посмотрю.
1. Молодым хоккеистам ЧМ нужен и важен
2. Про кубок мира забыли
0
0
0
Ответ FinishedBreakfast
А, и всего? Ну тогда надо возвращать. Одного Федотова обменять на возвращения на ЧМ уж точно можно
И вы ИМ верите?
0
0
0
Возможного возвращения ...
0
0
0
Вряд ли. Пока идет война, такое невозможно
0
0
0
А что нас только по этому отстранили?Чушь какая то.Войну по быстрому надо выиграть тогда посмотрят.
0
0
0
Ответ Алексей Агеев
Спроси у российских хоккеистов, выигравших ОИ-2018. Менее ли важны им медали от того, что на Олимпиаде от той же Канады был 13-й состав.
А чего же не 100-ый состав то?)
0
0
0
Ответ Денис Ширинов
Мне вот интересно, в хоккее чемпионы мира примеряя медали, думают что они имеют ценность полную? Медали в смысле
Вопрос философский. Кто-то да, а кто-то нет. Это все равно, что например Месси, Мартинес, Ди Мария перед финалом получают травмы и Франция выигрывает. Французам не считать себя чемпионами?
0
0
0
Ответ Valdai
Третьяк, Фетисов и многие другие тоже выигрывали чемпионаты мира в отсутствие лучших хоккеистов-профессионалов НХЛ. Может им такой же вопрос задать?
А их тоже иихф отстраняло и не пускало на олимпиады? Да тогда и Канаде нельзя засчитывать 1 кубок, так как сборная СССР без ведущих игроков играла.
0
0
0
Ответ Dinamik1
А что нас только по этому отстранили?Чушь какая то.Войну по быстрому надо выиграть тогда посмотрят.
Даже учитывая "зрадное" настроение высших военных чинов ВСУ, быстро выиграть не получится.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий