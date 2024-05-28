Дебур о хет-трике Робертсона после 10 игр без голов: «Таким игрокам нужно забить один раз, и ворота внезапно превращаются в футбольные»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Роопе Хинтц Джейсон Робертсон Хоккей

Питер Дебур высказался о хет-трике Джейсона Робертсона после 10 игр без голов.

24-летний игрок «Старс» забросил 3 шайбы в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:3, 2-1). 

До этого он не забивал в 10 играх подряд. 

«Таким игрокам нужно забить один раз, и ворота внезапно превращаются в футбольные.

У голеадоров бывают черные и белые полосы, сегодня ему помогло возвращение в строй Хинтца», – сказал главный тренер техасцев. 

Робертсон сделал хет-трик в 3-м матче с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» не забивал в предыдущих 10 играх в плей-офф

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2 комментария
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Все эти безголовые серии - хлеб журналистов, именно они раскручивают эту тему. По факту: играл хорошо, команда побеждала, отложил голы для этого камбека
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Берег голы для самого важного матча)
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