«Даллас» выиграл 6 из 7 матчей в гостях в этом плей-офф НХЛ.

«Старс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1).

Ранее в текущем плей-офф техасцы добились положительного баланса в гостевых матчах в сериях с «Вегасом» (4-3, в гостях 2-1) и «Колорадо» (4-2, в гостях 3-0).

При этом дома у «Далласа» в общей сложности 4 победы и 5 поражений.

Четвертый матч финала Запада состоится в 29 мая (начало по московскому времени – 30 мая в 03:30).