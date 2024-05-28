«Даллас» выиграл 6 из 7 матчей в гостях в этом плей-офф НХЛ

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

«Даллас» выиграл 6 из 7 матчей в гостях в этом плей-офф НХЛ.

«Старс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1). 

Ранее в текущем плей-офф техасцы добились положительного баланса в гостевых матчах в сериях с «Вегасом» (4-3, в гостях 2-1) и «Колорадо» (4-2, в гостях 3-0). 

При этом дома у «Далласа» в общей сложности 4 победы и 5 поражений. 

Четвертый матч финала Запада состоится в Эдмонтоне 29 мая (начало по московскому времени – 30 мая в 03:30). 

4 комментария
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Уснул при 2:0 в пользу нефти. А ты ж посмотри-ка.
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Я прогнозировал 4-2 победу Далласа до старта серии, всё к этому и идёт. Скиннер включил свой старый, добрый режим, и Эдмонтон показал, что у них ещё и ножки начинают трястись, не выдерживают давления. А Даллас просто очень мощная в этом сезоне команда почти без слабых мест.
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Даллас короли игр на выезде и сбалансированы. Обычно такие и выигрывают Кубок Стэнли.
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Даллас выиграл 4матча подряд в гостях(3 с Колорадо). Мощная серия.
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