Экс-директор «Адмирала» об обмене Серебрякова в СКА: «На нем очень многое строилось. От его ухода мы больше потеряли, чем приобрели» 

Теги СКА Вадим Аверкин КХЛ Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Вадим Аверкин высказался об обмене Никиты Серебрякова в СКА в октябре 2023 года.

— Говорят, что «Адмирал» хорошо заработал на Никите Серебрякове за счет того, что прошлой весной он не ушел в СКА, а переподписал контракт с вашим тогдашним клубом и только осенью за компенсацию отправился в Питер.

— Там даже не в этом дело. Никто финансовой выгоды в уходе Серебрякова в СКА не искал. Главное, что мы потеряли первого номера, сильнейшего вратаря сезона КХЛ, чья игра была очень большим залогом успеха «Адмирала» в позапрошлом чемпионате. На нем очень многое строилось. Мы от его ухода больше потеряли, чем приобрели, – сказал бывший спортивный директор «Адмирала», а ныне генменеджер «Торпедо».

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В СКА переходят те, у кого пониженная социальная ответственность. Такие с радостью принимают позу и говорят "К вашим услугам, Роман Борисович"
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