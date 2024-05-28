Экс-директор «Адмирала» об обмене Серебрякова в СКА: «На нем очень многое строилось. От его ухода мы больше потеряли, чем приобрели» 

Вадим Аверкин высказался об обмене Никиты Серебрякова в СКА в октябре 2023 года.

— Говорят, что «Адмирал» хорошо заработал на за счет того, что прошлой весной он не ушел в , а переподписал контракт с вашим тогдашним клубом и только осенью за компенсацию отправился в Питер.

— Там даже не в этом дело. Никто финансовой выгоды в уходе Серебрякова в СКА не искал. Главное, что мы потеряли первого номера, сильнейшего вратаря сезона , чья игра была очень большим залогом успеха «Адмирала» в позапрошлом чемпионате. На нем очень многое строилось. Мы от его ухода больше потеряли, чем приобрели, – сказал бывший спортивный директор « », а ныне генменеджер «Торпедо».