Сборная Швейцарии – Сборная Чехии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют сборная Швейцарии и сборная Чехии в финале Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швейцарии – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
Сборная Швейцарии: все новости
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная Швейцарии
- Канада – Швейцария : 2 – 3
- Швейцария – Германия : 3 – 1
- Финляндия – Швейцария : 1 – 3
- Швейцария – Канада : 2 – 3
- Дания – Швейцария : 0 – 8
Последние матчи сборная Чехии
- Швеция – Чехия : 3 – 7
- США – Чехия : 0 – 1
- Канада – Чехия : 4 – 3
- Чехия – Великобритания : 4 – 1
- Чехия – Австрия : 4 – 0
Прогноз на матч Швейцария – Чехия
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