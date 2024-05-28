Макдэвид о 3:5 с «Далласом»: «Во 2-м периоде они поднялись на несколько уровней, «Эдмонтон» – опустился. Поражение – отстой, серии идут быстро»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» от «Далласа» в 3-м матче серии.

«Ойлерс» уступили «Старс» в третьей игре финала Западной конференции (3:5, 1-2). 

В первом периоде канадский клуб забросил 2 безответные шайбы. Во втором периоде техасцы вышли вперед, забросив 3 шайбы за 3 минуты 33 секунды

«Очень хорошее начало в нашем исполнении. Но во втором периоде «Даллас» поднялся на несколько уровней, а мы опустились. Разница была заметна. 

Поражение – отстой. Серии идут быстро, это всего несколько матчей. Я не скажу, что мы отдали игру во втором периоде. После 40 минут счет был 3:3. Но мы не смогли найти путь к победе», – сказал капитан «Эдмонтона». 

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4 комментария
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Да и удалений мало, да?..
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Паверплэя ни одной попытки не реализовано в серии. Выигрывает оборона, включающаяся в нужный момент. Даллас прекрасен. Крадущиеся ли по ходу матча тигры, затаившиеся ли драконы, во втором и третьем у бригады Ойлеров было как всегда больше агрессивной инерции в атаке, но только инерции, и это обычное явление. Даллас традиционно выжидает свои моменты. Эта серия достойна главного финала.
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Да слилисы вы признай) Счет 5—3,пропустили за 21бросок Далласа. Вели 2—0,потом 3минуты и все. Даллас лениво добавил и выиграл отрезок 5—1 и матч 5—3по делу.
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Высокий средний уровень у Далласа. Не знают противники кого закрывать) Вчера дубль Сегина, сегодня хет-трик Робертсона.
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