Макдэвид о 3:5 с «Далласом»: «Во 2-м периоде они поднялись на несколько уровней, «Эдмонтон» – опустился. Поражение – отстой, серии идут быстро»

Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» от «Далласа» в 3-м матче серии.

«Ойлерс» уступили «Старс» в третьей игре финала Западной конференции (3:5, 1-2).

В первом периоде канадский клуб забросил 2 безответные шайбы. Во втором периоде техасцы вышли вперед, забросив 3 шайбы за 3 минуты 33 секунды.

«Очень хорошее начало в нашем исполнении. Но во втором периоде « » поднялся на несколько уровней, а мы опустились. Разница была заметна.

Поражение – отстой. Серии идут быстро, это всего несколько матчей. Я не скажу, что мы отдали игру во втором периоде. После 40 минут счет был 3:3. Но мы не смогли найти путь к победе», – сказал капитан « ».