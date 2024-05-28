Терещенко о ЧМ без России: «Они все делают, чтобы о нас не вспоминать. Надо что-то делать, можно проводить какие-то товарищеские игры»
Алексей Терещенко считает, что на ЧМ не вспоминали о России.
– У вас нет ощущения, что про отсутствие России на чемпионате мира уже все забыли?
– Они все для этого делают, чтобы о нас не вспоминать. С этим надо не то чтобы бороться, но что-то делать. Можно проводить какие-то товарищеские игры. О чем разговоры и идут. Вполне возможно, что это произойдет.
– Сборная России могла бы навязать конкуренцию нынешним финалистам Чехии и Швейцарии?
– Надо говорить о том, кто приехал и кто был бы. Я думаю, что могли бы и хотели. Но только игра бы рассудила, насколько мы были бы конкурентоспособны. Имеется в виду, кто мог приехать из НХЛ.
– Как оцените игру сборной Чехии и их чемпионство?
– Чехи – молодцы. К ним приехали ребята из НХЛ, целые тройки. Они их усилили. По ходу турнира добавилось уверенности, и вратарь здорово сыграл. Они заслуженно выиграли, – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.