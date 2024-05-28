Терещенко о ЧМ без России: «Они все делают, чтобы о нас не вспоминать. Надо что-то делать, можно проводить какие-то товарищеские игры»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею товарищеские матчи Хоккей

Алексей Терещенко считает, что на ЧМ не вспоминали о России.

– У вас нет ощущения, что про отсутствие России на чемпионате мира уже все забыли?

– Они все для этого делают, чтобы о нас не вспоминать. С этим надо не то чтобы бороться, но что-то делать. Можно проводить какие-то товарищеские игры. О чем разговоры и идут. Вполне возможно, что это произойдет.

– Сборная России могла бы навязать конкуренцию нынешним финалистам Чехии и Швейцарии?

– Надо говорить о том, кто приехал и кто был бы. Я думаю, что могли бы и хотели. Но только игра бы рассудила, насколько мы были бы конкурентоспособны. Имеется в виду, кто мог приехать из НХЛ.

– Как оцените игру сборной Чехии и их чемпионство?

– Чехи – молодцы. К ним приехали ребята из НХЛ, целые тройки. Они их усилили. По ходу турнира добавилось уверенности, и вратарь здорово сыграл. Они заслуженно выиграли, – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России. 

 

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