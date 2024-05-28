Скиннер о 3:5 с «Далласом» после 2:0: «Эдмонтон» немного сбавил газ. Самое главное, я не имею права пропускать 4 гола. Они очень хороши в защите»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер высказался о поражении «Эдмонтона» от «Далласа» в 3-м матче серии.

«Ойлерс» уступили «Старс» в третьей игре финала Западной конференции (3:5, 1-2). После первого периода счет был 2:0. 

Вратарь канадского клуба отразил 17 бросков из 21, последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота. 

«Это неприятно. Все понимали, что они дадут отпор после такого начала. Эти ребята явно настроены выйти в финал. Мы тоже, конечно, но сегодня мы немного сбавили газ. 

Самое главное, я не имею права пропускать 4 гола за матч, от «Далласа» – особенно. Они очень хороши в защите», – сказал Скиннер

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2 комментария
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С ним всё ясно, перформансы типа 4 пропущенных с 20 бросков повторяются из раза в раз, снова и снова. Возможно пришло время поднимать из преисподней Кэмпбелла, потому что сейчас Эдмонтону нужно чудо и может получиться голливудская история с возрождением из пепла списанного АХЛщика. Хуже Скиннера он вряд ли сыграет.
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