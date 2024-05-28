Скиннер о 3:5 с «Далласом» после 2:0: «Эдмонтон» немного сбавил газ. Самое главное, я не имею права пропускать 4 гола. Они очень хороши в защите»

Стюарт Скиннер высказался о поражении «Эдмонтона» от «Далласа» в 3-м матче серии.

«Ойлерс» уступили «Старс» в третьей игре финала Западной конференции (3:5, 1-2). После первого периода счет был 2:0.

Вратарь канадского клуба отразил 17 бросков из 21, последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота.

«Это неприятно. Все понимали, что они дадут отпор после такого начала. Эти ребята явно настроены выйти в финал. Мы тоже, конечно, но сегодня мы немного сбавили газ.

Самое главное, я не имею права пропускать 4 гола за матч, от « » – особенно. Они очень хороши в защите», – сказал .