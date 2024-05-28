Райан Нюджент-Хопкинс: «Атакующие навыки Драйзайтля находятся на элитном уровне, но в плей-офф он также один из умнейших оборонительных хоккеистов»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Райан Нюджент-Хопкинс Леон Драйзайтль Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс выделил сильные стороны в игре Леона Драйзайтля.

В текущем плей-офф Леон Драйзайтль набрал 25 (9+16) очков в 14 матчах.

«На протяжении прошедших лет мы увидели, как он вырос во многих отношениях. Когда наступает плей-офф, он делает все, что в его силах.

Мы знаем, что его атакующие навыки находятся на элитном уровне, один из лучших во всей НХЛ, но когда наступает плей-офф, он также один из умнейших оборонительных хоккеистов.

Он знает, в каких позициях находиться на льду, он хорошо владеет клюшкой. Он габаритный хоккеист, его тяжело переиграть.

Он выходит на новый уровень, и это очень важно для нашей команды», – сказал нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс.

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