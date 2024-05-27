Агент Андронова подтвердил переход 34-летнего форварда в СКА: «Мы пожали друг другу руки»
Агент Сергея Андронова заявил о договоренности со СКА.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее сообщил, что 34-летний нападающий может перейти в клуб.
«Вопрос по переходу Андронова в СКА решен. Мы пожали друг другу руки», – сказал представитель хоккеиста Петр Приходько.
Сергей Андронов прежде выступал за «Локомотив».
В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.
Вообще Андронов на вбрасываниях неплохо смотрелся, но не более.
Честная конкуренция?)
Знаю ушли Кадейкин(75),Матссон(25),Лайпсик(50),Сергеев(45).
Заявку уменьшили,возможно ещё кто-то уйдет,кто не впишется в потолок того не допустят к сезону.