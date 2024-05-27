Агент Андронова подтвердил переход 34-летнего форварда в СКА: «Мы пожали друг другу руки»

Теги Локомотив СКА возможные переходы Сергей Андронов Петр Приходько КХЛ Матч ТВ Хоккей

Агент Сергея Андронова заявил о договоренности со СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее сообщил, что 34-летний нападающий может перейти в клуб.

«Вопрос по переходу Андронова в СКА решен. Мы пожали друг другу руки», – сказал представитель хоккеиста Петр Приходько.

Сергей Андронов прежде выступал за «Локомотив».

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Молодёжь подтягиваем...точечно
+4
0
+4
Ещё один воспитанник «системного тренера».
+3
0
+3
Поздравляю болельщиков Локомотива :)
+1
0
+1
спасибо ске, что освободили нам 65 лямов под потолком, надеюсь, они будут потрачены на реальное усиление, а не на очередного лукоянова
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
Молодёжь подтягиваем...точечно
В бой идут одни старики :)
+1
0
+1
Что то я не понимаю стратегию Ска , то они кричат что молодежь развивают а сейчас набрали ветеранов , есть тут мудрые болельщики , могут мне объяснить .
0
0
0
Интересно, кто будет капитаном у Локо в новом сезоне. Надеюсь, не Шалунов? Может тоже в СКА?
Вообще Андронов на вбрасываниях неплохо смотрелся, но не более.
0
0
0
Ответ Дмитрий9779
Молодёжь подтягиваем...точечно
Что скажешь насчёт потолка зарплат и того, что лидеры СКА получают в 2 раза меньше, чем лидеры других клубов?
Честная конкуренция?)
0
0
0
Ответ Netto Brutto
Что скажешь насчёт потолка зарплат и того, что лидеры СКА получают в 2 раза меньше, чем лидеры других клубов? Честная конкуренция?)
Для этого есть КХЛ,у меня данных по контрактам нет.
Знаю ушли Кадейкин(75),Матссон(25),Лайпсик(50),Сергеев(45).
Заявку уменьшили,возможно ещё кто-то уйдет,кто не впишется в потолок того не допустят к сезону.
0
0
0
Ответ Empress
Интересно, кто будет капитаном у Локо в новом сезоне. Надеюсь, не Шалунов? Может тоже в СКА? Вообще Андронов на вбрасываниях неплохо смотрелся, но не более.
скорее всего либо Рафиков либо Елесин. Шалунову не светит К
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий