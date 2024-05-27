Агент Андронова подтвердил переход 34-летнего форварда в СКА: «Мы пожали друг другу руки»

Агент Сергея Андронова заявил о договоренности со СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее сообщил, что 34-летний нападающий может перейти в клуб.

«Вопрос по переходу Андронова в СКА решен. Мы пожали друг другу руки», – сказал представитель хоккеиста .

прежде выступал за « ».

В минувшем сезоне Андронов набрал 18 (7+11) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата и 2 (1+1) балла за 20 игр в плей-офф.