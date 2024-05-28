Сегин о том, что хет-трик Робертсона в Эдмонтоне обошелся без кепок на льду: «Это нормально. Мысленно я выбросил свою»

Тайлер Сегин высказался о том, что хет-трик Робертсона обошелся без кепок на льду.

Форвард «Далласа» забросил 3 шайбы в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:3, 2-1).

После хет-трика на лед не была выброшена ни одна кепка. Матч проходил в Эдмонтоне, болельщиков техасцев на трибунах было очень мало.

«Это нормально. Мысленно я выбросил свою», – сказал в раздевалке «Старс» после игры. Эта реплика вызвала общий смех.