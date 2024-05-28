Сегин о том, что хет-трик Робертсона в Эдмонтоне обошелся без кепок на льду: «Это нормально. Мысленно я выбросил свою»

Теги болельщики Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Тайлер Сегин Джейсон Робертсон Хоккей

Тайлер Сегин высказался о том, что хет-трик Робертсона обошелся без кепок на льду.

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон забросил 3 шайбы в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:3, 2-1). 

После хет-трика на лед не была выброшена ни одна кепка. Матч проходил в Эдмонтоне, болельщиков техасцев на трибунах было очень мало.

«Это нормально. Мысленно я выбросил свою», – сказал Сегин в раздевалке «Старс» после игры. Эта реплика вызвала общий смех. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий