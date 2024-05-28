Никита Щитов: «Не согласен с тем, что ЧМ без России не тот. Плохо, что без нас, но смотреть его нужно»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Никита Щитов КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Никита Щитов высказался об уровне ЧМ по хоккею, где не сыграла сборная России.

«Уровень турнира мне понравился. Хорошие скорости, много передач и комбинаций. Хороший хоккей, мне было приятно смотреть.

Я не согласен с тем, что чемпионат мира без России не тот. Хоккей для специалистов и для его любителей важно смотреть.

Нужно понимать, как он развивается и меняется. Конечно, плохо, что чемпионат мира прошел без нас. Но смотреть его нужно. Это интересное мероприятие», – сказал бывший защитник клубов КХЛ

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