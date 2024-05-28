Никита Щитов: «Не согласен с тем, что ЧМ без России не тот. Плохо, что без нас, но смотреть его нужно»

Никита Щитов высказался об уровне ЧМ по хоккею, где не сыграла сборная России.

«Уровень турнира мне понравился. Хорошие скорости, много передач и комбинаций. Хороший хоккей, мне было приятно смотреть.

Я не согласен с тем, что чемпионат мира без России не тот. Хоккей для специалистов и для его любителей важно смотреть.

Нужно понимать, как он развивается и меняется. Конечно, плохо, что чемпионат мира прошел без нас. Но смотреть его нужно. Это интересное мероприятие», – сказал бывший защитник клубов .