«Даллас» забросил 3 шайбы за 3:33 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном», сделав 3:2 после 0:2. Это рекорд клуба в плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Джейсон Робертсон Уайтт Джонстон Хоккей

«Даллас» забросил 3 шайбы за 3:33 в 3-м матче с «Эдмонтоном» – 3:2 после 0:2.

«Старс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1). 

После первого периода техасцы уступали со счетом 0:2. Во втором периоде они забросили 3 шайбы за 3:33 на отрезке с 26-й по 30-ю минуту. 

Дважды отличился Джейсон Робертсон (позже оформивший хет-трик) и еще раз – Уайтт Джонстон

Три гола за 3:33 – лучший результат для «Далласа» в матчах плей-офф (после переезда в Техас). В 2020 году «Старс» забросили 3 шайбы в игре с «Калгари» за 3:57. 

В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») сегодняшний результат стал лучшим с 1990 года (3 шайбы за 3:07 в матче с «Чикаго»). 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
магия чисел, спешите видеть
+3
0
+3
Ответ Radik_2.0
магия чисел, спешите видеть
3 раза перекрестился
+1
0
+1
Эдмонтон стабилен
0
0
0
Сглазил таки Уэйн оборону и Скиннера. Никогда такого не было и вот опять)
0
0
0
Ответ Anti S
за Даллас не болеем, но то что ЛГБТэдмонтон всосал, это прям 😆
минусовщикам на съедение
МакДэрминг и жаль флага лЫгбты нет. я бы ему отдал
и Бена он знатненько поссыкивает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий