«Даллас» забросил 3 шайбы за 3:33 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном», сделав 3:2 после 0:2. Это рекорд клуба в плей-офф

«Даллас» забросил 3 шайбы за 3:33 в 3-м матче с «Эдмонтоном» – 3:2 после 0:2.

«Старс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1).

После первого периода техасцы уступали со счетом 0:2. Во втором периоде они забросили 3 шайбы за 3:33 на отрезке с 26-й по 30-ю минуту.

Дважды отличился (позже оформивший хет-трик) и еще раз – .

Три гола за 3:33 – лучший результат для « » в матчах плей-офф (после переезда в Техас). В 2020 году «Старс» забросили 3 шайбы в игре с «Калгари» за 3:57.

В истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») сегодняшний результат стал лучшим с 1990 года (3 шайбы за 3:07 в матче с «Чикаго»).