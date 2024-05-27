Ротенберг о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Завоевали потом и кровью – реальное положение в хоккее. Финны деградируют, Канада и Россия – две главные силы»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг назвал Россию и Канаду главными силами в мировом хоккее.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА высказался относительно того, что в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.

– Как относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге, хотя команда уже третий год как отстранена от соревнований?

– Вы должны понимать, как формируется этот рейтинг. Когда проигрываешь, то идешь вниз. И считаются достижения за последние пять лет.

Наша позиция в рейтинге ИИХФ заморожена, но здесь суммарно учитываются золото и серебро сборной России на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине, здесь же бронза чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.

Видите, как много наград. Так что второе место в рейтинге мы завоевали потом и кровью.

А если бы сборная Канады вылетела не в полуфинале, а пораньше, мы вообще бы вышли на первое место.

С моральной точки зрения вижу не казус подсчета, а наше реальное положение в хоккее. Вот финны в последние годы деградируют, начали вылетать в четвертьфинале.

А мы стабильно выходили в полуфиналы, откуда добирались до медалей.

Эта стабильность привела к констатации всем понятного факта, что Канада и Россия – две главные силы в мировом хоккее.

Пусть нас и не пускают на международные соревнования.

– Второе место – повод для гордости?

– У России может быть и первое место.

Но мы его охотно обменяли бы на участие в чемпионате мира, чтобы вновь бороться за золотые медали, – сказал Роман Ротенберг.

34 комментария
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Финны деградируют. гм.. если это он про себя сказал. то согласен
+62
0
+62
Эту реальную канадскую силу норм повозили швейцарцы, а чехи, если мальчик не заметил, выиграли ЧМ...
Что он опять несёт? Лицорука
+26
-1
+25
Слушайте, а кто тот человек, который ему вопросы задает по каждому событию? Научите меня, как можно не ржать, слушая такие ответы.
+18
0
+18
Ответ green mojave
Комментарий скрыт
Показалось
+18
0
+18
Вызывайте санитаров. Это уже совсем не смешно(((
+9
0
+9
Ответ Павел Павленко
Финны деградируют. гм.. если это он про себя сказал. то согласен
там вроде некуда же
+7
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+7
Ромчик, забудь про ЧМ, Олимпиаду по хоккею.
Мечтай дальше в своих сновидениях
+7
0
+7
"Финны деградируют" - ка-а-а-а-ак самокритично, Рома
+5
0
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на тяжелых препаратах
+2
0
+2
Они с Кожевниковым уже вместе бухают?
Судя по насыщенности бреда))
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Про чехов ни слова. В каком-то другом мире живет этот прекрасный, изумительный, добрый, организованный, работящий мужчина
+2
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+2
Господи, дай нам всем сил пережить все его интервью.
+2
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+2
Ответ green mojave
Комментарий скрыт
Вы под грибами
+2
0
+2
Ответ green mojave
Комментарий скрыт
Показалось
+2
0
+2
Псих
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0
+2
Ответ MikhaL
Слушайте, а кто тот человек, который ему вопросы задает по каждому событию? Научите меня, как можно не ржать, слушая такие ответы.
Ну в данный момент это был Губерниев в студии,сидел гривой кивал понимающе 😁
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Ответ MikhaL
Слушайте, а кто тот человек, который ему вопросы задает по каждому событию? Научите меня, как можно не ржать, слушая такие ответы.
тот же, что и Сане Мостовому
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Ответ Император Плутона
там вроде некуда же
и в этот момент из пола постучали
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Астанавись!!!!
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Где-то в Беларуси

Дмитрий Квартальнов: «Мы подготовили Россию, и теперь они взлетели в рейтинге. Россияне звонили и говорили, как нам благодарны»
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Его павел зарубин опрашивает??
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Финны, в лице Ромы, действительно деградируют.
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на всю голову..
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Фину уже некуда деградировать.
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Он по ходу думает, что он единственный, кто смотрел хоккей, и нам рассказывает, как там дела обстоят😅
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Ух и уматовый 🤡😂
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я думаю чехам похер эти рейтинги
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Ожидание: Не будет санкций, мы будем выигрывать ЧМ по хоккею с Ротенбергом каждый год.
Реальность: Не играем, а рейтинг повышается, санкции не такое уж и зло.
Суровая реальность: Отлетали бы максимум в 1/4, а то бы и до плей-офф не добирались с этим клоуном на тренерском посту.
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Лооооооооооол
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Не пойму, Россия или Россия 25 главная сила, наряду с Канадой? 🤔
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