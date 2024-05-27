Ротенберг о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Завоевали потом и кровью – реальное положение в хоккее. Финны деградируют, Канада и Россия – две главные силы»

Роман Ротенберг назвал Россию и Канаду главными силами в мировом хоккее.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА высказался относительно того, что в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.

– Как относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге, хотя команда уже третий год как отстранена от соревнований?

– Вы должны понимать, как формируется этот рейтинг. Когда проигрываешь, то идешь вниз. И считаются достижения за последние пять лет.

Наша позиция в рейтинге ИИХФ заморожена, но здесь суммарно учитываются золото и серебро сборной России на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине, здесь же бронза чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.

Видите, как много наград. Так что второе место в рейтинге мы завоевали потом и кровью.

А если бы сборная Канады вылетела не в полуфинале, а пораньше, мы вообще бы вышли на первое место.

С моральной точки зрения вижу не казус подсчета, а наше реальное положение в хоккее. Вот финны в последние годы деградируют, начали вылетать в четвертьфинале.

А мы стабильно выходили в полуфиналы, откуда добирались до медалей.

Эта стабильность привела к констатации всем понятного факта, что Канада и Россия – две главные силы в мировом хоккее.

Пусть нас и не пускают на международные соревнования.

– Второе место – повод для гордости?

– У России может быть и первое место.

Но мы его охотно обменяли бы на участие в чемпионате мира, чтобы вновь бороться за золотые медали, – сказал Роман Ротенберг.