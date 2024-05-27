Ротенберг о повышении России в рейтинге ИИХФ: «Завоевали потом и кровью – реальное положение в хоккее. Финны деградируют, Канада и Россия – две главные силы»
Роман Ротенберг назвал Россию и Канаду главными силами в мировом хоккее.
Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА высказался относительно того, что в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия, несмотря на отстранение, поднялась на вторую позицию, обогнав Финляндию, которая проиграла в четвертьфинале ЧМ-2024.
– Как относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге, хотя команда уже третий год как отстранена от соревнований?
– Вы должны понимать, как формируется этот рейтинг. Когда проигрываешь, то идешь вниз. И считаются достижения за последние пять лет.
Наша позиция в рейтинге ИИХФ заморожена, но здесь суммарно учитываются золото и серебро сборной России на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине, здесь же бронза чемпионатов мира в 2017 и 2019 годах.
Видите, как много наград. Так что второе место в рейтинге мы завоевали потом и кровью.
А если бы сборная Канады вылетела не в полуфинале, а пораньше, мы вообще бы вышли на первое место.
С моральной точки зрения вижу не казус подсчета, а наше реальное положение в хоккее. Вот финны в последние годы деградируют, начали вылетать в четвертьфинале.
А мы стабильно выходили в полуфиналы, откуда добирались до медалей.
Эта стабильность привела к констатации всем понятного факта, что Канада и Россия – две главные силы в мировом хоккее.
Пусть нас и не пускают на международные соревнования.
– Второе место – повод для гордости?
– У России может быть и первое место.
Но мы его охотно обменяли бы на участие в чемпионате мира, чтобы вновь бороться за золотые медали, – сказал Роман Ротенберг.
Что он опять несёт? Лицорука
Мечтай дальше в своих сновидениях
Судя по насыщенности бреда))
Дмитрий Квартальнов: «Мы подготовили Россию, и теперь они взлетели в рейтинге. Россияне звонили и говорили, как нам благодарны»
Реальность: Не играем, а рейтинг повышается, санкции не такое уж и зло.
Суровая реальность: Отлетали бы максимум в 1/4, а то бы и до плей-офф не добирались с этим клоуном на тренерском посту.