Кожевников о Шипачеве: «Светлая голова, таких – единицы! Поставьте к нему двух бегунков – и получите первое звено для любого клуба КХЛ, за исключением, может, «Авангарда», СКА и «Динамо»

Александр Кожевников высказался об уходе Вадима Шипачева из «Ак Барса».

– Казань, я так понял, с приходом нового тренера взяла новый курс, в частности, отказалась от и Радулова, которых посчитала медленными. Понятно, что такие комментарии этих мастеров задели. Пошла перепалка. Интересно!

– Вы на чьей стороне?

– Тут как в ситуации с «Трактором», где менеджер Волков убрал тренера Заварухина и через прессу начал раздавать диагнозы. На мой взгляд, это выглядело смешно. Кто такой Волков, что он выиграл в хоккее, чтобы так рубить шашкой?

Вот и в истории с тренером Гатиятулиным есть сомнения. Кто такой и что выиграл, чтобы сразу отказываться от Радулова, Шипачева, Войнова, Кагарлицкого, Лукоянова? Кем он их заменит? Серыми хоккеистами, которые встанут на своей синей линии и будут играть от обороны, как мы это видели у Гатиятулина в «Тракторе»?

– Но Шипачев, Радулов и Ко – возрастные хоккеисты, а время не остановить.

– Сегодня в КХЛ, к сожалению, мало игроков с тем кругозором, который отличал наш, советский, хоккей. Даже не мало, а единицы!

Так вот Шипачев и Радулов – из этих единиц. Светлые головы! Поставьте, например, к Шипачеву двух бегунков – и получите первое звено для любого клуба КХЛ! Может, за исключением «Авангарда», СКА, «Динамо».

– Но КХЛ стала быстрой лигой, ветераны уже не успевают.

– Да, все бегут, но многие – без царя в голове. Хоккей – это не тараканьи бега, нужны мозги! Увидели это в последнем финале .

Тот же Шипачев – наш, спартаковский, формат, пригодился бы родному для меня клубу. Как и жертве финала «Локомотиву», который все время бежит, но не всегда понимает куда, – сказал двукратный олимпийский чемпион.