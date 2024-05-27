Ротенберг о финале ЧМ-2024: «Удивило, что команды играли пассивно. Осторожно сыграла Швейцария – обычно играют активно»
Роман Ротенберг выразил удивление из-за пассивной игры в финале ЧМ по хоккею.
Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.
– Насколько следили за чемпионатом мира? Что-то удивило вас как тренера, специалиста?
– Мы удивило, что в финале обе команды играли так пассивно.
Осторожно сыграла сборная Швейцарии – они обычно играют очень активно. Мы с ними много раз играли, очень тяжелые игры были всегда.
– Хозяева на тоненького, но все-таки выиграли
– Выиграли за счет мастерства. Ребята, которые вылетели в Кубке Стэнли, приехали.
Давид Пастрняк, который набрал всего одно очко за четыре игры, но это была золотая шайба, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Дмитрию Губерниеву.
Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола
Цена ошибки слишком высока, вот финалисты и решили поменьше рисковать.
Ну и надо понимать, что сборные в наше время это по определению плохо сыгранные команды, хуже управляемые ТШ, поэтому эталонный хоккей не часто показывают.
А может он просто ничего не соображает в хоккее...
"На тоненького" ха ха ха 🤡🤡🤡