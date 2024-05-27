Ротенберг о финале ЧМ-2024: «Удивило, что команды играли пассивно. Осторожно сыграла Швейцария – обычно играют активно»

Роман Ротенберг выразил удивление из-за пассивной игры в финале ЧМ по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

– Насколько следили за чемпионатом мира? Что-то удивило вас как тренера, специалиста?

– Мы удивило, что в финале обе команды играли так пассивно.

Осторожно сыграла сборная Швейцарии – они обычно играют очень активно. Мы с ними много раз играли, очень тяжелые игры были всегда.

– Хозяева на тоненького, но все-таки выиграли

– Выиграли за счет мастерства. Ребята, которые вылетели в Кубке Стэнли, приехали.

Давид Пастрняк, который набрал всего одно очко за четыре игры, но это была золотая шайба, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Дмитрию Губерниеву.

Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола