Ротенберг о финале ЧМ-2024: «Удивило, что команды играли пассивно. Осторожно сыграла Швейцария – обычно играют активно»

Теги Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Давид Пастрняк Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг выразил удивление из-за пассивной игры в финале ЧМ по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

– Насколько следили за чемпионатом мира? Что-то удивило вас как тренера, специалиста?

– Мы удивило, что в финале обе команды играли так пассивно.

Осторожно сыграла сборная Швейцарии – они обычно играют очень активно. Мы с ними много раз играли, очень тяжелые игры были всегда.

– Хозяева на тоненького, но все-таки выиграли

– Выиграли за счет мастерства. Ребята, которые вылетели в Кубке Стэнли, приехали.

Давид Пастрняк, который набрал всего одно очко за четыре игры, но это была золотая шайба, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Дмитрию Губерниеву.

Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола

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7 комментариев
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Ротенберг: возьмите у меня интервью - типа я тренер и разбираюсь в хоккее.
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Эксперт высшего уровня, не то что Матч ТВ
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Оценка матёрого тренера который в хоккее видел всё.Швейцарцам до его достижений как до луны.
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Чего удивительного, финал. При том, что Чехия играла дома, а Швейцария до финала тоже не каждый год добирается.
Цена ошибки слишком высока, вот финалисты и решили поменьше рисковать.
Ну и надо понимать, что сборные в наше время это по определению плохо сыгранные команды, хуже управляемые ТШ, поэтому эталонный хоккей не часто показывают.
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Он вообще финал смотрел? Видимо мимо смотрел, не видел как Швейцария душила Чехов , особенно в третьем...
А может он просто ничего не соображает в хоккее...
"На тоненького" ха ха ха 🤡🤡🤡
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Ром, лучше сыграть пассивно, чем по системе)
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