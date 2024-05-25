Сборная Швеции – Сборная Канады: прогноз на матч 26 мая 2024, ЧМ по хоккею

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 6

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Все на этом чемпионате мира шло к тому, что таким должен быть состав финала соревнований. Сборная Швеции уверенно шла по турниру, на групповом этапе была единственной командой из всех 16, которая не потеряла ни одного очка. Правда, часто бывает так, что такое победное шествие несколько притупляет бдительность, и когда выходишь на четвертьфинальный поединок, то случается провал. К тому же шведам пришлось играть далеко не с самым удобным для себя соперником командой Финляндии. Преимущество по броскам было подавляющим, но оно долго не могло воплотиться в гол. Наверняка на протяжении всей игры болельщиков «Тре Крунур» посещали мрачные мысли. Все мог решить один рикошет или один шальной бросок. Все же за пять минут до конца третьего периода Расмус Далин смог открыть счет, но финны проявили характер и, заменив вратаря на шестого полевого игрока, сравняли результат. Более того сборная Суоми в первые минут овертайма владела шайбой и имела преимущество, но шведы нашли свой шанс, заработав удаление. Реализация в формате четыре на три была делом техники. С трудом, но четвертьфинал был пройден. Но в полуфинале новая напасть, пришлось играть с хозяевами соревнований. Первый период закончился со счетом 2 : 2, причем все голы уложились в стартовые десять минут. Шведы больше атаковали и бросали по воротам, но в середине второго периода за три минуты пропустили три шайбы, что и сказалось на итоговом результате — 3 : 7.

Сборная Канады заняла первое место в группе А, причем ей пришлось сложнее. Соперники были сильнее, чем у шведов. Достаточно сказать, что три команды в полуфинале вышли как раз из этой группы. В последние годы какой бы состав «кленовые листья» не привозили на мировое первенство, он всегда претендует на первое место. Достаточно сказать, что четыре подряд предыдущих чемпионата мира канадцы играли в финале и дважды становились победителями. Причем на этот раз в составе было несколько игроков, которые вполне могли бы претендовать на выступление в составе сборной на Кубке мира или Олимпийских играх. В четвертьфинале жребий свел сборную Канады с командой Словакии. Все предматчевый расклады однозначно говорили в пользу канадцев. Никакой сенсации не случилось. Подопечные Андре Туриньи играли сами и давали играть словакам, победа получилось убедительной со счетом 6 : 3. В полуфинале соперниками были швейцарцы. На групповом этапе команды уже встречались, матч получился равным и завершился в пользу «кленовых листьев» со счетом 3 : 2. Сложно сказать, что нашло на канадцев в первом периоде, но они вчистую проиграли по броскам и, соответственно, по счету, пропустив две шайбы. Включились они только во второй двадцатиминутке, много брасали, атаковали с разных позиций и смогли сравнять счет в большинстве за две минуты до конца третьего периода. Овертайм прошел без голов, а в серии буллитов больше повезло швейцарцам. Интересно, что в последний раз Канада не попала в финал в 2018 году, проиграв все той же Швейцарии. Зато матч за бронзу обещает быть не менее интересным, чем за золото. Букмекеры отдают небольшое преимущество шведской сборной.

победа сборной Швеции — от 2,32 (BetBoom) до 2,46 (Лига Ставок)

победа сборной Канады — от 2,51 (Лига Ставок) до 2,65 (Бетсити)

Где смотреть матч Швеция – Канада

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