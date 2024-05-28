2,4 млн зрителей посмотрели 3-й матч «Флорида» – «Рейнджерс» в США. Аудитория финала Востока на 42% выше серии «Каролины» и «Пантерз» в прошлом сезоне

Теги Рейнджерс Каролина Флорида Кубок Стэнли телевидение НХЛ Хоккей

Больше 2 млн зрителей посмотрели третий матч серии между «Флоридой» и «Рейнджерс».

«Пантерс» уступили «Рейнджерс» (4:5 ОТ) в третьей игре серии финала Восточной конференции.

Матч в США на телеканале ABC в среднем посмотрели 2,4 миллиона телезрителей (на пике – 3,81 млн).

Это на 59% больше, чем прошлогодний третий матч серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Каролиной».

Три матча серии «Рейнджерс» и «Флориды» в среднем посмотрели 2,2 миллиона зрителей.

В целом за три игры аудитория текущего финала Востока превышает на 42% рейтинги финала Востока в прошлом сезоне.

6 комментариев
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НЙ решает. Если бы в финале Востока встретились Рейнджерс и Торонто, там бы вообще к Супербоулу приблизились бы)
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Ответ sammuilson
60% прироста за год, это довольно значительно.
Только благодаря Нью-Йорку. Каролина мало кому интересна
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60% прироста за год, это довольно значительно.
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Шикарная серия пока получается, оправдывает все ожидания.
3 матча - 2 овертайма, так и до 7-го матча может дойти
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Естественно, Рейнджерс значительно популярнее Каролины - за счёт этого и прирост.
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Ответ Dr. Heisenberg
НЙ решает. Если бы в финале Востока встретились Рейнджерс и Торонто, там бы вообще к Супербоулу приблизились бы)
😂а перерывах пели бы Weeknd и Тейлор Свифт.
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