2,4 млн зрителей посмотрели 3-й матч «Флорида» – «Рейнджерс» в США. Аудитория финала Востока на 42% выше серии «Каролины» и «Пантерз» в прошлом сезоне

Больше 2 млн зрителей посмотрели третий матч серии между «Флоридой» и «Рейнджерс».

«Пантерс» уступили « » (4:5 ОТ) в третьей игре серии финала Восточной конференции.

Матч в США на телеканале ABC в среднем посмотрели 2,4 миллиона телезрителей (на пике – 3,81 млн).

Это на 59% больше, чем прошлогодний третий матч серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Каролиной».

Три матча серии «Рейнджерс» и «Флориды» в среднем посмотрели 2,2 миллиона зрителей.

В целом за три игры аудитория текущего финала Востока превышает на 42% рейтинги финала Востока в прошлом сезоне.