2,4 млн зрителей посмотрели 3-й матч «Флорида» – «Рейнджерс» в США. Аудитория финала Востока на 42% выше серии «Каролины» и «Пантерз» в прошлом сезоне
Больше 2 млн зрителей посмотрели третий матч серии между «Флоридой» и «Рейнджерс».
«Пантерс» уступили «Рейнджерс» (4:5 ОТ) в третьей игре серии финала Восточной конференции.
Матч в США на телеканале ABC в среднем посмотрели 2,4 миллиона телезрителей (на пике – 3,81 млн).
Это на 59% больше, чем прошлогодний третий матч серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Каролиной».
Три матча серии «Рейнджерс» и «Флориды» в среднем посмотрели 2,2 миллиона зрителей.
В целом за три игры аудитория текущего финала Востока превышает на 42% рейтинги финала Востока в прошлом сезоне.
3 матча - 2 овертайма, так и до 7-го матча может дойти