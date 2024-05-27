Морис пошутил о штрафе Трубы на 5 тысяч долларов: «Бедный Джейк. Теперь он не сможет поесть»

Пол Морис пошутил о штрафе Джейка Трубы.

Защитник «Рейнджерс» оштрафован на пять тысяч долларов за удар форварду «Флориды» локтем голову в третьем матче серии финала Восточной конференции.

Изначально хоккеист получил большой штраф, но после видеопросмотра арбитры удалили игрока на две минуты.

«Бедный парень. Бедный Джейк. Теперь он не сможет поесть», – сказал главный тренер «Пантерс» .

Капитан «Рейнджерс» Труба оштрафован на 5 тысяч долларов за удар локтем Родригесу в голову