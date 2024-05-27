Баландин о ЧМ-2024: «Уровень хоккея в Канаде упал. Уже нет мощи, благодаря которой они могли вынести соперника в 1-м периоде и издеваться над ним»

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Андрей Баландин критически высказался об игре Финляндии и Канады на ЧМ по хоккею.

Бывший директор «Трактора» ответил на вопрос о разочарованиях турнира.

«Мне не понравились финны. Были не похожи сами на себя. Не было того мобильного катания, которым они всегда обладали. Атака поблекла.

Канадцы меня разочаровали в последних матчах.

Да, есть хорошие игроки, и они бьются, но уже нет такой канадской мощи, благодаря которой они могли вынести соперника уже в первом периоде, а потом издеваться над ним.

Я считаю, уровень хоккея в Канаде упал», – заявил Андрей Баландин.

Финляндия проиграла в четвертьфинале чемпионата мира, Канада – в матче за третье место.

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лооооол
+1
0
+1
А я считаю что уровень хоккея в Канаде вырос
0
0
0
Вот это экспертиза, уровень!
0
0
0
отсыпьте мне , пожалуйста, Андрей
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий