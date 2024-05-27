Баландин о ЧМ-2024: «Уровень хоккея в Канаде упал. Уже нет мощи, благодаря которой они могли вынести соперника в 1-м периоде и издеваться над ним»
Андрей Баландин критически высказался об игре Финляндии и Канады на ЧМ по хоккею.
Бывший директор «Трактора» ответил на вопрос о разочарованиях турнира.
«Мне не понравились финны. Были не похожи сами на себя. Не было того мобильного катания, которым они всегда обладали. Атака поблекла.
Канадцы меня разочаровали в последних матчах.
Да, есть хорошие игроки, и они бьются, но уже нет такой канадской мощи, благодаря которой они могли вынести соперника уже в первом периоде, а потом издеваться над ним.
Я считаю, уровень хоккея в Канаде упал», – заявил Андрей Баландин.
Финляндия проиграла в четвертьфинале чемпионата мира, Канада – в матче за третье место.