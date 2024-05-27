Баландин о ЧМ-2024: «Уровень хоккея в Канаде упал. Уже нет мощи, благодаря которой они могли вынести соперника в 1-м периоде и издеваться над ним»

Андрей Баландин критически высказался об игре Финляндии и Канады на ЧМ по хоккею.

Бывший директор «Трактора» ответил на вопрос о разочарованиях турнира.

«Мне не понравились финны. Были не похожи сами на себя. Не было того мобильного катания, которым они всегда обладали. Атака поблекла.

Канадцы меня разочаровали в последних матчах.

Да, есть хорошие игроки, и они бьются, но уже нет такой канадской мощи, благодаря которой они могли вынести соперника уже в первом периоде, а потом издеваться над ним.

Я считаю, уровень хоккея в Канаде упал», – заявил Андрей Баландин.

Финляндия проиграла в четвертьфинале чемпионата мира, Канада – в матче за третье место.

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?