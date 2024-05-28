Канарейкин о Прохоркине: «Все знают, что он может на льду и в жизни. Руководство должно давать себе отчет, совладает ли с таким игроком»

Теги возможные переходы Федор Канарейкин КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Федор Канарейкин высказался о будущем форварда Николая Прохоркина.

30-летний игрок является свободным агентом. В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ он выступал за «Сибирь» и «Авангард». 

«Все знают, что может Прохоркин на льду, а что в жизни. Приобретая таких игроков, руководство должно давать себе отчет, совладает ли оно с таким хоккеистом.

Сможет ли менеджмент получить ту отдачу или просто люди перемещаются, отбывая какой-то срок в клубе, меняя его на другой», – сказал бывший тренер клубов КХЛ. 

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