Байлсма возглавит «Сиэтл». Он два сезона тренировал фарм-клуб «Кракена» в АХЛ

«Сиэтл» назначит Дэна Байлсму главным тренером.

«Кракен» определился с новым главным тренером – на этот пост клуб выбрал .

На должности Байлсма заменит Дэйва Хэкстола, который был уволен из « » по итогам сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.

На протяжении двух прошлых сезонов Байлсма тренировал « » в – фарм-клуб «Сиэтла».

Специалист станет главным тренером клуба в впервые с сезона-2016/17 – тогда он возглавлял «Баффало».

Байлсма также работал ассистентом главного тренера в «Детройте», а также тренировал «Питтсбург», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2009 году.