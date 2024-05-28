Байлсма возглавит «Сиэтл». Он два сезона тренировал фарм-клуб «Кракена» в АХЛ

Теги НХЛ АХЛ Дэн Байлсма Сиэтл Коачелла Вэлли Хоккей

«Сиэтл» назначит Дэна Байлсму главным тренером.

«Кракен» определился с новым главным тренером – на этот пост клуб выбрал Дэна Байлсму.

На должности Байлсма заменит Дэйва Хэкстола, который был уволен из «Сиэтла» по итогам сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.

На протяжении двух прошлых сезонов Байлсма тренировал «Коачеллу» в АХЛ – фарм-клуб «Сиэтла».

Специалист станет главным тренером клуба в НХЛ впервые с сезона-2016/17 – тогда он возглавлял «Баффало».

Байлсма также работал ассистентом главного тренера в «Детройте», а также тренировал «Питтсбург», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2009 году.

3 комментария
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он еще тренирует?? Я думал после Баффало он закончил с этой темой
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Ответ Павел Павленко
он еще тренирует?? Я думал после Баффало он закончил с этой темой
он с коачеллой хорошо поработал, справедливости ради, сможет ли показать себя снова на уровне нхл - интересный вопрос на самом деле)
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