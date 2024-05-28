Байлсма возглавит «Сиэтл». Он два сезона тренировал фарм-клуб «Кракена» в АХЛ
«Сиэтл» назначит Дэна Байлсму главным тренером.
«Кракен» определился с новым главным тренером – на этот пост клуб выбрал Дэна Байлсму.
На должности Байлсма заменит Дэйва Хэкстола, который был уволен из «Сиэтла» по итогам сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.
На протяжении двух прошлых сезонов Байлсма тренировал «Коачеллу» в АХЛ – фарм-клуб «Сиэтла».
Специалист станет главным тренером клуба в НХЛ впервые с сезона-2016/17 – тогда он возглавлял «Баффало».
Байлсма также работал ассистентом главного тренера в «Детройте», а также тренировал «Питтсбург», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2009 году.