Флорида – Рейнджерс: прогноз на третий матч 26 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5

Счет в серии 1 – 1 (3 : 0, 1 : 2 ОТ)

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Изначально предполагалось, что финальная серия на Западе между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» должна получиться шикарной. Пока она оправдывает все прогнозы. В первом матче южане были настойчивее, агрессивнее и, главное, обходились без ошибок. Большую роль в их победе сыграл Сергей Бобровский, но от него такую игру все и ждали. Его визави Игорь Шестеркин напортачил в случае с первыми двумя пропущенными шайбами. Третью гости забросили в пустые ворота. Во втором матче все ждали, чем ответят «Рейнджерс». Два поражения подряд на своем льду поставили бы команду под серьезный удар. Если в первой игре с самого начала инициативу захватила «Флорида», то на этот раз гораздо активнее играли «синерубашечники». Бобровскому несколько раз приходилось вступать в игру и спасать свою команду. Все это логично привело к первой заброшенной шайбе. Артемий Панарин поборолся у борта и переадресовал шайбу в центр, там Алексис Лафреньер провел силовой прием против Картера Верхэге и выключил его из игры. Пас Алама Фокса нападающему Винсенту Трочеку был уже на пустые ворота.

Тут же возникла стычка. Верхэге решил ответить Лафреньеру, сцепились другие игроки, что привело к первому большинству «Рейнджерс». Вообще силовая борьба может стать одним из ключевых факторов успеха, и изначально преимущество тут было за «Пантерз». Во втором матче игроки гостей вновь отметились яркими силовыми приемами. Но Питер Лавиолетт выпустил на матч Мэтта Ремпе, который за десять минут на льду провел девять силовых приемов, чем сильно поумерил пыл «Флориды». Другое дело, что такая жесткая игра может привести к потерям, и тогда одна из команд подойдет к финальной серии обескровленной. По крайней мере второй матч не смог закончить нападающий хозяев Джимми Веси. Неожиданно в этой серии у «Рейнджерс» пропало большинство. Нельзя сказать, что соперник предоставляет много возможностей, но реализация пока ноль. С одной стороны, это повод для тревоги, с другой, резерв на будущее, рано или поздно должно прорвать. Пока защитники, Бобровский и его друзья штанги с перекладиной не пропускают.

Зато свое первое же большинство «Флорида» реализовала. Барклай Гудроу заработал удаление за атаку игрока не владеющего шайбой, им был Александр Барков. Картер Верхэге реабилитировался и пустил шайбу низом в «домик» Шестеркину. Игорь был закрыт игроками и не видел момент броска. Если не считать эту пропущенную шайбу на этот раз россиянин действовал в воротах безупречно и ни в чем не уступал Бобровскому. Время шло и при такой игре вратарей можно было смело утверждать, что игра идет до первой пропущенной шайбы. Два периода интересного хоккея закончились без результата, и игра перешла в овертайм. Там пришло время реабилитироваться Барклаю Гудроу. Атаку начал Шестеркин, дальше последовала длинная передача Джейкоба Трубы. Винсент Трочек сделал пас Гудроу, который с кистей бросил точно в девятку. Команды отправляются в Санрайз при счете 1 – 1 в серии. Коэффициенты букмекеров на третий матч.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,99 (BetBoom) до 2,15 (Olimpbet)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,09 (Olimpbet) до 3,25 (BetBoom, Pari)

Где смотреть третий матч Флорида – Рейнджерс

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