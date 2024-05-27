Генменеджер «Оттавы» опроверг слухи о возможном обмене Ткачака: «Полная чушь. Мы строим команду вокруг Брэди»

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Стив Стэйос Брэди Ткачак Хоккей

«Оттава» не собирается обменивать форварда Брэди Ткачака.

Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Стив Стэйос.

Спекуляции относительного возможной сделки с участием Брэди Ткачака основаны на высказываниях в подкасте Spittin’ Chiclets.

«Полная чушь. Мы строим команду вокруг Брэди. У него редкий набор мастерства и лидерских качеств.

В этой информации нет абсолютно никакой обоснованности», – сказал генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос.

В этом сезоне Ткачак набрал 74 (37+37) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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