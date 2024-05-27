Генменеджер «Оттавы» опроверг слухи о возможном обмене Ткачака: «Полная чушь. Мы строим команду вокруг Брэди»
«Оттава» не собирается обменивать форварда Брэди Ткачака.
Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Стив Стэйос.
Спекуляции относительного возможной сделки с участием Брэди Ткачака основаны на высказываниях в подкасте Spittin’ Chiclets.
«Полная чушь. Мы строим команду вокруг Брэди. У него редкий набор мастерства и лидерских качеств.
В этой информации нет абсолютно никакой обоснованности», – сказал генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос.
В этом сезоне Ткачак набрал 74 (37+37) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.