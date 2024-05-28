Макдэвид набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 64 игры. Только Гретцки, Лемье и Драйзайтль были быстрее

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 100 очков в плей-офф за 64 игры – 4-й результат в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:5, 1-2). 

На счету 27-летнего канадца стало 25 (4+21) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ. За карьеру – 100 (33+67) очков в 64 кубковых играх. 

Быстрее Макдэвида отметки 100 очков в плей-офф достигли только 3 игрока в истории лиги – Уэйн Гретцки (за 46 игр), Марио Лемье (50) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 60). 

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3 комментария
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Какие же крутые Макдэвид и Драйзайтль !
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