Макдэвид набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 64 игры. Только Гретцки, Лемье и Драйзайтль были быстрее

Коннор Макдэвид набрал 100 очков в плей-офф за 64 игры – 4-й результат в НХЛ.

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:5, 1-2).

На счету 27-летнего канадца стало 25 (4+21) очков в 15 играх в текущем плей-офф . За карьеру – 100 (33+67) очков в 64 кубковых играх.

Быстрее Макдэвида отметки 100 очков в плей-офф достигли только 3 игрока в истории лиги – (за 46 игр), (50) и («Эдмонтон», 60).