Дементьев о ЧМ: «Самая большая проблема – протяженность, слишком долгий. Надо что-то менять, сокращать количество команд»

Алексей Дементьев поделился мнением относительно итогов чемпионата мира по хоккею.

Победу в турнире одержала сборная Чехии.

«Турнир получился интересным. Взять хотя бы то, что североамериканские команды, которые в стартовой части играли спустя рукава, в итоге оказались вне медалей. Сожалеть об этом, думаю, не стоит.

Самая большая проблема чемпионата – протяженность, он слишком долгий. Надо что-то менять, сокращать количество команд.

Когда количество сборных будет увеличено до 20, то и количество зрителей, посещаемых чемпионат, будет выше. В этом есть своя логика. Но нужно ли это в спортивном плане – для меня большой вопрос.

Очень рад за чехов, потому что команда пласталась во всех матчах, в которых играла. Настолько ответственно эта сборная подошла к своей работе.

Играли друг за друга, огромное количество блокированных шайб, возвращались в оборону – это действительно вызывает большое уважение.

Швейцарцы с определенными надеждами выходили на финал, потому прошли до него серьезный путь. Нельзя сказать, что в финале у них не было шансов, но вратарь сборной Чехии творил чудеса, играл просто запредельно.

В целом чемпионат прошел хорошо, и жаль, что не было сборных России и Беларуси», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.