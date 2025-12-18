🧱 Сафонов отбил 4 пенальти и взял трофей с «ПСЖ», первая шайба Кузнецова за «Металлург», Стармер грозит Абрамовичу судом и другие новости

1. Легендарное выступление Матвея Сафонова принесло трофей «ПСЖ» – футболист сборной России отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, пенальти – 2:1) и стал первым вратарем в истории , кому удалось подобное. Россиянина после игры качал весь «Пари Сен-Жермен». Матвей выиграл 6-й трофей в карьере. Парижане взяли 6-й трофей за год и повторили рекорд «Барселоны» и «Баварии».

2. В FONBET чемпионате КХЛ «Амур» обыграл «Адмирал» (3:1), «Металлург» в гостях разгромил «Сочи» (6:1) – Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне. «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.

3. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Романа Абрамовича разрешить передачу 2,34 млрд фунтов от продажи «Челси» в фонд для Украины, пригрозив судом.

4. В 1/16 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» в гостях обыграл «Талаверу» (3:2) благодаря дублю Килиана Мбаппе, «Атлетико» прошел «Атлетико Балеарес» (3:2).

5. Согласно опросу ВЦИОМ , 32% болельщиков положительно относятся к легионерам в Мир РПЛ, 36% – отрицательно, 49% считают, что иностранцы повышают качество турнира. Вопрос лимита на легионеров важен для 46% болельщиков , 23% считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков. РПЛ вошла в топ-3 по популярности среди болельщиков в России после международных турниров и игр сборной, российскими игроками интересуются втрое чаще, чем легионерами.

6. «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:2) в матче чемпионата НХЛ, «Нэшвилл» уступил «Каролине» (1:4). Результаты игрового дня – здесь .

7. Аргентинский полузащитник Лукас Вера перешел в «Локомотив». Барко недоволен предложением «Спартака» по контракту и считает, что заслужил зарабатывать не менее 3 млн евро в год – как Жедсон.

8. В 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» дома справился с «Брентфордом» (2:0), «Ньюкасл» победил «Фулхэм» (2:1). Прошла жеребьевка полуфиналов.

9. Суд оставил саночника Романа Репилова под стражей до 20 февраля , он обвиняется в многомиллионном мошенничестве. Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу.

10. Трент Фрэйзер набрал 25 очков и помог «Зениту» взять верх над «Локомотивом‑Кубань» в Единой лиге ВТБ , ЦСКА уверенно обыграл «Уралмаш».

11. Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS. Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах – здесь .

12. «Миннесота» проиграла «Мемфису» (110:116) в матче чемпионата НБА, «Чикаго» обыграл «Кливленд» (127:111).

13. Чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры в 38 лет. Он ни разу не проигрывал по профи.

14. Хуан Карлос Ферреро прекратил сотрудничество с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, которого тренировал с 2018 года. Все из-за разногласий по контракту .

15. Первый номер легкого веса UFC Арман Царукян победил удушающим приемом победителя Гран-при ACA в легчайшем весе Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу в Москве и стал чемпионом ACBJJ 20.

Цитаты дня:

Абрамов о США: «Поехал на матч с «Хартфордом» на машине. После игры вышел на бензоколонку, осмотрелся: заброшенная улица, идут темнокожие . Думаю: «Лучше без бензина останусь»

Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»

Фетисов о задержках строительства арены для ОИ в Милане: «У Сочи бы поучились, как надо делать . Удивляет такой непрофессионализм»

Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях – это не помеха , а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»

Александр Жулин: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко »