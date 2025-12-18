«Бенфика» Моуринью не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед и 2 ничьих. Клуб вышел в четвертьфинал Кубка Португалии

«Бенфика» продлила серию без поражений до восьми матчей.

«Бенфика» обыграла «Фаренсе » (2:0) в гостях в игре 1/8 финала Кубка Португалии.

Таким образом, команда тренера Жозе Моуринью продлила серию без поражений до восьми матчей, в ходе которой одержала 6 побед и 2 раза сыграла вничью.

Клуб из Лиссабона продолжит сезон 22 декабря матчем против «Фамаликана» в чемпионате Португалии.

В чемпионате «Бенфика» располагается на третьем месте, имея в активе 32 балла в 14 матчах. Отставание от «Спортинга» составляет 3 очка, от лидирующего «Порту» – 8.

При Моуринью «Бенфика» провела 19 матчей на текущий момент: 12 побед, 4 ничьих и 3 поражений.