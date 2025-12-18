«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»
«Реал» поздравил «ПСЖ» с выигрышем Межконтинентального кубка.
«ПСЖ» обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финальном матче Межконтинентального кубка.
«Поздравляем «ПСЖ», президента Нассера Аль-Хелайфи, тренера Луиса Энрике, игроков и всех болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!» – говорится в сообщении мадридского клуба.
Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...5927 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Реала» в X
