«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»

«Реал» поздравил «ПСЖ» с выигрышем Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финальном матче Межконтинентального кубка.

«Поздравляем «ПСЖ», президента Нассера Аль-Хелайфи , тренера Луиса Энрике , игроков и всех болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке !» – говорится в сообщении мадридского клуба.

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍