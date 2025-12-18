Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»

Сергей Ташуев оценил мнение Александра Мостового в отношении Мурада Мусаева.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев поделился мнением на тему отношения Александра Мостового к главному тренеру «Краснодара » Мураду Мусаеву .

– Как вы относитесь к высказываниям Александра Мостового в адрес Мурада Мусаева? Александр до сих пор считает Мусаева «нефутбольным человеком».

– В свое время я тренировал команду «Фабус» из Второй лиги. Это был частный клуб, тогда ей владел Валерий Кузьмин. Это была первая частная команда в России.

«Фабусу» тогда исполнялось 30 лет. Был Олег Иванович Романцев, все звезды, в том числе и Мостовой. Из «Фабуса» вышел хороший вратарь Константин Кайнов.

На ужине мы общались с Мостовым. Великолепный человек. Наверное, сейчас у него такая роль. Понятно, что это сильнейший футболист, я смотрел его матчи.

Тренерская карьера у него не получается. Понятно, что без опыта работы его никто не позовет в топ-клуб.

Мусаев – не первый человек, кто не играл в футбол на профессиональном уровне. У тренера должно быть образование, нужно быть педагогом, психологом.

Я закончил советскую школу тренеров с отличием. Есть много специалистов, кто не играл в футбол, но тренируют.

Это задевает самолюбие Мостового. Александру не надо на это обращать внимание, но он имеет на это право, – сказал Сергей Ташуев.