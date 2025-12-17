Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу

Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США.

Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям нейтральности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Решение принял исполнительный совет Международной федерации санного спорта (FIL).

Россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, как ожидается, смогут выступить турнире. Они приняли участие в официальных тренировках 16 декабря.

Этап Кубка мира в Лэйк-Плэсиде пройдет 19-20 декабря.