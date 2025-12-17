0

Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу

Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США.

Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям нейтральности. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Решение принял исполнительный совет Международной федерации санного спорта (FIL).

Россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, как ожидается, смогут выступить турнире. Они приняли участие в официальных тренировках 16 декабря.

Этап Кубка мира в Лэйк-Плэсиде пройдет 19-20 декабря. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
Ксения Шамова
logoсборная России жен (сани)
Санный спорт
logoсборная России (сани)
Кубок мира по санному спорту
София Мазур
logoАлександр Горбацевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Российские саночники прилетели в США для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
14 декабря, 15:21
Наталия Гарт: «У российских саночников есть шансы отобраться и побороться за медали на Олимпиаде в Италии»
11 декабря, 09:33
Российские саночники пропустят этап Кубка мира в американском Парк-Сити, но выступят в Лейк-Плэсиде
11 декабря, 06:44
Главные новости
Суд оставил саночника Романа Репилова под стражей до 20 февраля
сегодня, 11:00
Гайтюкевич о допуске бобслеистов: «Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты»
15 декабря, 07:15
IBSF не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам, посчитав их командными видами
15 декабря, 06:33
Российские саночники прилетели в США для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
14 декабря, 15:21
У бобслеистов и скелетонистов из России не будет никакого флага на соревнованиях под эгидой IBSF
14 декабря, 09:34
IBSF запретила общаться с прессой российским бобслеистам и скелетонистам, допущенным в нейтральном статусе
14 декабря, 09:20
Россияне пропустят этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Латвии, сообщил Пегов: «По латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране»
13 декабря, 09:40
Денис Алимов: «Для скелетонистов квалифицироваться на Олимпиаду будет крайне сложной задачей»
13 декабря, 07:28
Глава Федерации санного спорта России: «Всех наших спортсменов изучали под микроскопом. Недопуск Павличенко был мотивирован интервью, которое он давал»
12 декабря, 19:08
Международная федерация бобслея и скелетона присвоила нейтральный статус девяти российским спортсменам
12 декабря, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19