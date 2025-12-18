Ван Перси подошел к трибунам и поговорил с фанатами «Фейеноорда» после вылета из Кубка от «Херенвена». У команды 3 поражения подряд
Робин ван Перси подошел к болельщикам «Фейеноорда» после поражения.
«Фейеноорд» проиграл «Херенвену» (2:3) на домашнем поле в матче второго раунда Кубка Нидерландов.
Это поражение третьим подряд для клуба из Роттердама, который ранее также уступил «Аяксу» (0:2) в чемпионате и румынскому «ФКСБ» (3:4) в Лиге Европы.
После кубкового матча главный тренер Робин ван Перси и вратарь команды Юстин Бейло отправились к трибунам и на повышенных тонах поговорили с болельщиками.
«Это нормально. Думаю, болельщики имеют право и заслуживают того, чтобы высказаться. Они имеют полное право злиться. А мы как игроки должны просто стоять и терпеть критику. Мы это заслужили», – заявил Бейло.
Фото: FCUpdate_n
