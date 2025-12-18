Геннадий Орлов: «Меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!». Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси. Главное в репортаже – суть игры»

Геннадий Орлов ответил на претензии из-за произношения фамилий футболистов.

Комментатор Геннадий Орлов объяснился по поводу упреков в свой адрес из-за неверного произношения фамилий иностранных футболистов.

«Чтобы стать комментатором, нужно выучить русский язык, чтобы выговаривать правильно буковки и ударения ставить.

Вот меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!». Никогда не считалось ошибкой на телевидении, как ты произносишь иностранные фамилии.

Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси.

А что касается иностранных, вы представляете, сколько зарубежных комментаторов задаются вопросом, как произносить фамилию Кержакова? У меня об этом много раз спрашивали – французы, англичане, немцы. А буквы «ж» нет ни в одном языке!

Но это не имеет значения, это не главное. Главное в репортаже – суть игры. Помоги болельщику разобраться», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».