🔥Сафонов отбил 4 пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Вратарь выиграл 3-й из 4 матчей сезона с «ПСЖ»

Сафонов отбил 4 пенальти и помог «ПСЖ» завоевать Межконтинентальный кубок.

Матвей Сафонов выиграл 3 из 4 матчей с «ПСЖ » в этом сезоне.

Парижане победили «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии пенальти. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса , Педро Абреу , Лео Перейры и Луиса Араужо .

Ранее Сафонов сыграл против «Меца», занимающего последнее, 18-е, место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). До этого он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0). До этих четырех игр Матвей не выходил на поле в сезоне-2025/26.