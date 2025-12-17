🔥Сафонов отбил 4 пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Вратарь выиграл 3-й из 4 матчей сезона с «ПСЖ»
Сафонов отбил 4 пенальти и помог «ПСЖ» завоевать Межконтинентальный кубок.
Матвей Сафонов выиграл 3 из 4 матчей с «ПСЖ» в этом сезоне.
Парижане победили «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии пенальти. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
Ранее Сафонов сыграл против «Меца», занимающего последнее, 18-е, место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). До этого он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0). До этих четырех игр Матвей не выходил на поле в сезоне-2025/26.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
