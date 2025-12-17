  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 🔥Сафонов отбил 4 пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Вратарь выиграл 3-й из 4 матчей сезона с «ПСЖ»
90

🔥Сафонов отбил 4 пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Вратарь выиграл 3-й из 4 матчей сезона с «ПСЖ»

Сафонов отбил 4 пенальти и помог «ПСЖ» завоевать Межконтинентальный кубок.

Матвей Сафонов выиграл 3 из 4 матчей с «ПСЖ» в этом сезоне.

Парижане победили «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии пенальти. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

Ранее Сафонов сыграл против «Меца», занимающего последнее, 18-е, место в турнирной таблице Лиги 1 (3:2). До этого он принял участие в играх с «Ренном» (5:0) и «Атлетиком» (0:0). До этих четырех игр Матвей не выходил на поле в сезоне-2025/26.

Что делать с Хаби Алонсо?39261 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Бразилия
logoПСЖ
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoФламенго
logoСауль Ньигес
logoМатвей Сафонов
logoЛео Перейра
logoЛуис Араужо
logoПедро Абреу
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова обыграл «Фламенго» по пенальти в финале, Матвей отбил четыре удара в серии
12 минут назад
Гол «ПСЖ» в финале с «Фламенго» отменили. Руис забил в пустые после ошибки вратаря Росси, но ВАР решил, что аргентинец упустил мяч за линию
сегодня, 17:34Фото
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
сегодня, 16:03
Главные новости
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
2 минуты назадТесты и игры
«ПСЖ» выиграл 6 трофеев в календарном году и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии»
5 минут назад
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова обыграл «Фламенго» по пенальти в финале, Матвей отбил четыре удара в серии
12 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» принимает «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
31 минуту назадLive
Петржела о Соболеве: «Он точно не лишний в «Зените», таких нападающих с российским паспортом мало. Избавляться от него не нужно»
40 минут назад
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
54 минуты назад
Экс-финансист «Барсы» Тускетс о деле Негрейры: «Выплаты не влияли на спортивные результаты. «Реалу» благоволили больше – посмотрите на число пенальти и желтых карточек»
сегодня, 18:57
«МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней
сегодня, 18:31
Финал ЧМ-2030 может пройти на «Бернабеу». В пользу «Реала» говорят отношения между Пересом и Инфантино, привлекательность бренда и модернизация стадиона
сегодня, 18:15
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 18:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» благодаря дублю Гризманна обыграл «Атлетико Балеарес» – 3:2
9 минут назад
Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»
17 минут назад
Лангле травмировался в матче Кубка Испании. Защитника «Атлетико» заменили на 10-й минуте, он хромал – может быть вывих или растяжение связок
24 минуты назад
Канчельскис о поездке в Англию: «Приятно, когда тебя узнают, фотографируются. Никаких провокационных вопросов не услышал, простой народ про политику не говорит»
29 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Хусанов, Шерки, Савиньо играют. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Экс-форвард «Реала» Эснайдер о смерти сына в Рождество: «Жизнь была жестока ко мне только однажды, и я никогда этого не прощу. Вот это тяжело, все остальное – ерунда»
46 минут назад
Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»
55 минут назад
«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»
сегодня, 18:50
«Талавера» – «Реал». Мбаппе, Эндрик, Гюлер, Лунин, Мастантуоно играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 18:45
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
сегодня, 18:39