НХЛ. «Флорида» против «Лос-Анджелеса», «Детройт» сыграет с «Ютой», «Нэшвилл» – с «Каролиной», «Вегас» – с «Нью-Джерси»
В НХЛ состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» сыграет дома с «Лос-Анджелесом», «Детройт» примет «Юту», «Нэшвилл» встретится с «Каролиной», «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Вегасом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
