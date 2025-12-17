  • Спортс
НХЛ. «Флорида» против «Лос-Анджелеса», «Детройт» сыграет с «Ютой», «Нэшвилл» – с «Каролиной», «Вегас» – с «Нью-Джерси»

В НХЛ состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» сыграет дома с «Лос-Анджелесом», «Детройт» примет «Юту», «Нэшвилл» встретится с «Каролиной», «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Вегасом». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
