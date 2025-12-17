0

Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Уралмаш» сыграет с лидирующим в турнире ЦСКА. В центральном матче недели «Зенит» примет «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-2, УНИКС – 13-2, Локомотив-Кубань – 10-5, Зенит – 10-5, МБА-МАИ – 9-6, Бетсити Парма – 9-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-9, Пари Нижний Новгород – 4-11, Автодор – 2-14, Самара – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
