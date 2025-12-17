  • Спортс
  Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)

ВЦИОМ: мнения болельщиков о важности ужесточения лимита в РПЛ разделились.

Среди российских болельщиков отсутствует консенсус в отношении важности ужесточения лимита на легионеров, сообщает ВЦИОМ.

Согласно результатам проведенного исследования, вопрос лимита на легионеров считают для себя важным 46% опрошенных, почти столько же – неважным (43%).

В качестве потенциальных плюсов ужесточения лимита респонденты видят больше возможностей для молодых российских игроков (55%), развитие российского футбола в долгосрочной перспективе (32%), сокращение расходов клубов на контракты легионеров (28%) и рост внимания к внутренним академиям и школам (27%).

Среди потенциальных минусов опрошенные чаще всего отмечали рост зарплат российских футболистов, не связанный с повышением качества их игры (27%), падение уровня игры (23%) и снижение конкуренции для российских игроков (22%).

32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ВЦИОМ
