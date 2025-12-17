  • Спортс
  «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Кудашова
«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Кудашова

«Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.

«Вячеслав Козлов – главный тренер московского «Динамо»!

С 17-го ноября специалист работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня наставник утвержден на пост главного тренера бело-голубых.

Ранее в роли старшего тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

Успехов в работе, Вячеслав Анатольевич 💙», – говорится в сообщении клуба. 

Напомним, что в межсезонье Козлов был назначен главным тренером «Сочи», но спустя полтора месяца был уволен – еще до старта Фонбет Чемпионата КХЛ.

Он вернулся в штаб Алексея Кудашова в «Динамо», которого в итоге сменил во главе команды. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Динамо» Москва
