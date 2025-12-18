Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке – зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»

Борис Игнатьев о лимите: когда легионер сидит на скамейке запасных – зачем он здесь?.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

– Вы всегда были сторонником лимита на легионеров. Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить ограничения в РПЛ до 10 в заявке и 5 на поле. Как прокомментируете эту инициативу? Она – слишком жесткая, мягкая или оптимальная?

– Наверное, оптимальная. Жизнь показывает, что если правильно выстроить клубную вертикаль, например, как в «Локомотиве », где развивают своих воспитанников, то и результат может прийти при минимальном количестве иностранцев.

Хотя, конечно, я и за то, чтобы к нам приезжали игроки уровня Халка . Дети ходят на таких игроков, наблюдают за ними, пытаются повторить их фирменные приемы.

А когда легионер сидит на скамейке запасных – так зачем он здесь? Еще и паспорт некоторым предлагают. Они уедут, и забудут, что есть такая страна Россия.

Поэтому к вопросу лимита надо подойти очень тщательно. Также как и к приглашению иностранных тренеров

Когда я работал в Китае, мне сказали: «Можешь набирать в штаб сколько угодно тренеров, но из России – не больше двух. Остальные должны быть местные».

Так же при Капелло в «Зените » работали Бородюк и Корнеев, что принесло пользу нашему футболу.

А если иностранный тренер привезет с собой бригаду соотечественников, то они заработают деньги и уедут по окончании контракта. Российский футбол никак не обогатится.

В моем китайском договоре были прописаны обязательные лекции для тренеров региона. То есть пригласили не только тренировать, но и передавать знания местным специалистам, – сказал Борис Игнатьев.