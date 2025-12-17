Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«ПСЖ» сыграет с «Фламенго».
«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.
Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.
Межконтинентальный кубок
Финал
17 декабря 17:00, Стадион Ахмед бин Али
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
