Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«ПСЖ» сыграет с «Фламенго».

«ПСЖ » сыграет с «Фламенго » в финале Межконтинентального кубка.

Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.