Эсекиэль Барко хочет зарабатывать больше в «Спартаке».

Полузащитник Эсекиэль Барко недоволен финансовыми условиями, которые ему предлагает «Спартак».

Аргентинец рассчитывает получать по новому контракту с красно-белыми не менее 3 млн евро в год, сообщает Legalbet.

Хавбек считает, что должен зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша , оклад которого превышает 3 млн евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Агент Барко и сам футболист считают несправедливой разницу в зарплатах игроков.

В ноябре представитель аргентинца прилетал в Москву и провел как минимум один раунд переговоров со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао по поводу контракта.

Действующее соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Барко перешел в «Спартак » летом 2024 года за 14 млн евро. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах.