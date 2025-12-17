Барко недоволен предложением «Спартака» по контракту. Аргентинец считает, что заслужил зарабатывать не менее 3 млн евро в год – как Жедсон (Legalbet)
Полузащитник Эсекиэль Барко недоволен финансовыми условиями, которые ему предлагает «Спартак».
Аргентинец рассчитывает получать по новому контракту с красно-белыми не менее 3 млн евро в год, сообщает Legalbet.
Хавбек считает, что должен зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 млн евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Агент Барко и сам футболист считают несправедливой разницу в зарплатах игроков.
В ноябре представитель аргентинца прилетал в Москву и провел как минимум один раунд переговоров со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао по поводу контракта.
Действующее соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года за 14 млн евро. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах.