  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Барко недоволен предложением «Спартака» по контракту. Аргентинец считает, что заслужил зарабатывать не менее 3 млн евро в год – как Жедсон (Legalbet)
1

Барко недоволен предложением «Спартака» по контракту. Аргентинец считает, что заслужил зарабатывать не менее 3 млн евро в год – как Жедсон (Legalbet)

Эсекиэль Барко хочет зарабатывать больше в «Спартаке».

Полузащитник Эсекиэль Барко недоволен финансовыми условиями, которые ему предлагает «Спартак».

Аргентинец рассчитывает получать по новому контракту с красно-белыми не менее 3 млн евро в год, сообщает Legalbet.

Хавбек считает, что должен зарабатывать на уровне Жедсона Фернандеша, оклад которого превышает 3 млн евро в год, поскольку является лидером команды и выступает за клуб дольше португальца. Агент Барко и сам футболист считают несправедливой разницу в зарплатах игроков.

В ноябре представитель аргентинца прилетал в Москву и провел как минимум один раунд переговоров со спортивным директором клуба Франсисом Кахигао по поводу контракта. 

Действующее соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года за 14 млн евро. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах.

Что делать с Хаби Алонсо?38468 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
агенты
logoЖедсон Фернандеш
logoФрансис Кахигао
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Спартака»: «Ждем большей отдачи от полутора сотен млн евро. Не сомневаемся, что Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Солари стоят своих денег»
12 декабря, 09:16
Гендиректор «Спартака» Некрасов о контракте Барко: «Эсекиэль нужен клубу, один из самых сильных наших игроков. Анализируем выступления по сравнению с прошлым сезоном»
11 декабря, 18:30
Главные новости
38-летний Суарес продлил контракт с «Интер Майами» на год
16 минут назад
«ПСЖ» должен заплатить Мбаппе не 61 млн евро, а около 100 млн. Форвард «Реала» получит гораздо меньше из-за налогов и отчислений
25 минут назад
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
42 минуты назад
Премьер Великобритании Стармер призвал Абрамовича разрешить передачу 2,34 млрд фунтов в фонд для Украины, пригрозив судом
57 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 14:30
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к форварду «Зенита»: «Никакого предложения нет»
сегодня, 14:19
ФИФА распределит рекордные 727 млн долларов между участниками ЧМ-2026. Победитель получит 50 млн долларов призовых, за участие выплатят не менее 10,5 млн (Бен Джейкобс)
сегодня, 14:04
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
сегодня, 14:01
«Челси» проиграет «Ньюкаслу», а «Юнайтед» – «Астон Вилле»? Участвуйте в конкурсе прогнозов на АПЛ
сегодня, 14:00
Ташуев о Челестини: «Нормальный тренер, но восхищаться им не надо. Он не лучше российских специалистов»
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
26 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
34 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
39 минут назад
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
46 минут назад
Правление «Рубина» назвало работу Рахимова в осенней части сезона «неудовлетворительной» («РБ Спорт»)
сегодня, 14:34
Аллегри о полуфинале Суперкубка: «Наполи» будет зол после поражений. Конте всегда достает из игроков все лучшее в трудные моменты»
сегодня, 13:07
Жозе Моуринью: «Общение с прессой – способ достучаться до игроков. Я говорю им то же самое, что и журналистам»
сегодня, 13:07
Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала. Назначение боснийца продвигал экс-президент «Торпедо» Маслов («РБ Спорт»)
сегодня, 12:51
Экс-игрок «Боруссии» Дикель о Клоппе в Red Bull: «Подумал – утка. Это не вяжется с его словами. Весь мир любит Юргена, в финансовом плане ему это не нужно, зачем тогда?»
сегодня, 12:31
«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо, Михайлов и Васильев — текучие какие-то». Орлов о трансферах
сегодня, 12:13